Vastu Tips 2025: नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना सूर्य, चंद्र और राहु जैसे ग्रह डाल देंगे जीवन पर बुरा असर
वास्तु शास्त्र के अनुसार नहाना केवल शारीरिक सफाई के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। नहाने के बाद किए गए काम आपकी ऊर्जा, भाग्य और ग्रहों की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र और राहु जैसे ग्रह विशेष रूप से आपकी दिनचर्या और आदतों से प्रभावित होते हैं,आइए जानतें हैं किन आदतों से दुर रहना चाहिए…
गीले कपड़ों में ज्यादा देर तक रहना
नहाने के बाद गीले कपड़ों में देर तक रहना न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि वास्तु के अनुसार यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। वास्तु दृष्टि से, गीले कपड़े जल तत्व की असंतुलित ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे सूर्य और चंद्र की अनुकूलता कम हो जाती है,जो जीवन में रुकावट पैदा करता है।
गीले पैरों से घर में घूमना
नहाने के बाद गीले पैरों से इधर-उधर घूमना वास्तु की दृष्टि से हानिकारक माना जाता है,वास्तु शास्त्र के अनुसार, गीले पैरों से घूमना घर में जल तत्व की अधिकता लाता है, जो राहु और चंद्र की ऊर्जा को असंतुलित करता है। इससे घर में मानसिक अशांति, अनावश्यक खर्च और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।
नहाने के बाद बिस्तर पर लेटना
बहुत से लोग नहाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन यह आदत वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। नहाने के बाद आपका शरीर और ऊर्जा दोनों तरोताजा होते हैं, और इस समय सक्रिय रहना ही अच्छा होता है। बिस्तर पर लेटने से शरीर की ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है और आलस्य बढ़ने लगता है। साथ ही, यह सूर्य और चंद्र ग्रह की सकारात्मक किरणों का लाभ लेने से आपको वंचित कर देता है।
गीले बालों को लंबे समय तक छोड़ना
नहाने के बाद गीले बालों को लंबे समय तक बिना सुखाए रखना सेहत और वास्तु, दोनों के लिए हानिकारक है। ठंडे गीले बालों से शरीर में सिरदर्द, सर्दी और माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु दृष्टि से, गीले बाल नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, खासकर जब आप ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां भीड़ या तनाव हो। इससे चंद्र और राहु की अनुकूलता पर असर पड़ सकता है।
नहाने के बाद रसोई में सीधा प्रवेश न करें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, नहाने के तुरंत बाद रसोई में प्रवेश करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि नहाने के बाद शरीर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है, धार्मिक दृष्टि से रसोई में प्रवेश से पहले साफ-सुथरे सूखे कपड़े पहनना और मानसिक रूप से स्थिर होना जरूरी माना गया है। वास्तु के अनुसार, यह आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है