Vastu Tips 2025: नहाने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना सूर्य, चंद्र और राहु जैसे ग्रह डाल देंगे जीवन पर बुरा असर

नहाने के बाद बिस्तर पर लेटना

बहुत से लोग नहाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाकर आराम करने लगते हैं, लेकिन यह आदत वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। नहाने के बाद आपका शरीर और ऊर्जा दोनों तरोताजा होते हैं, और इस समय सक्रिय रहना ही अच्छा होता है। बिस्तर पर लेटने से शरीर की ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो जाता है और आलस्य बढ़ने लगता है। साथ ही, यह सूर्य और चंद्र ग्रह की सकारात्मक किरणों का लाभ लेने से आपको वंचित कर देता है।