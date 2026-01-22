BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने क्यों चुनी उत्तर दिशा की कोठी, क्या है वास्तु में इसका मतलब?

Vastu Tips: भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक,मोतीलाल नेहरू मार्ग की कोठी आवंटित की गई है जो नितिन नवीन का अब अधिकृत पता होगा. नितिन नवीन को वास्तु के हिसाब से पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख वाली कोठी चाहिए थी वैसे तो उनको 5 से 6 कोठियां दिखाई गई थी लेकिन उन्होंने पसंद किया 1 मोतीलाल नेहरू स्थित इस कोठी को जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर है. आखिर उत्तर दिशा में रखी हुई टेबल के क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में-