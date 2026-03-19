Sleeping Vastu Tips: सही दिशा में सोना क्यों है जरूरी? जानिए वास्तु के चौंकाने वाले फायदे

Sleeping Vastu Tips: आज के समय में बहुत से लोग हैं जिन्हें नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद सिर्फ गद्दे पर नहीं, बल्कि सोने की सही दिशा पर भी निर्भर करती है. अक्सर हम थकान मिटाने के लिए बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन सुबह भारीपन और सिरदर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सोते समय हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा के संपर्क में होता है, और गलत दिशा इसे बिगाड़ सकती है.