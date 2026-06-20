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Home Energy: घर की छोटी-छोटी चीजें कैसे बनती हैं धन रुकने या बढ़ने का कारण? वास्तु से समझें पूरा सच

Home Energy: वास्तु शास्त्र भारतीय परंपरा का वह प्राचीन विज्ञान है, जिसमें घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा का जीवंत केंद्र माना गया है. इसके अनुसार घर में रखी हर वस्तु—चाहे वह घड़ी हो, शीशा हो या कोई पुराना सामान—आपके जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकती है. यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाए, तो इसका असर सीधे आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और मानसिक शांति पर दिखने लगता है.


By: Ranjana Sharma | Published: June 20, 2026 6:02:51 PM IST

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घर सिर्फ दीवारें नहीं, ऊर्जा का केंद्र है

वास्तु शास्त्र को केवल घर सजाने का तरीका नहीं माना जाता, बल्कि इसे ऊर्जा संतुलन का प्राचीन विज्ञान कहा गया है. इसके अनुसार घर में मौजूद हर वस्तु किसी न किसी रूप में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है. यदि घर में ऊर्जा का प्रवाह सही न हो, तो इसका असर सीधे आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और मानसिक शांति पर पड़ सकता है.

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बंद घड़ी रोक सकती है आपकी प्रगति

वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ी को बहुत अशुभ माना जाता है. यह जीवन में रुकी हुई ऊर्जा और ठहरे हुए समय का प्रतीक होती है. माना जाता है कि ऐसी घड़ियां करियर, नौकरी और आय के प्रवाह को प्रभावित करती हैं. इन्हें तुरंत ठीक करना या घर से हटाना आवश्यक बताया गया है ताकि जीवन में नए अवसर फिर से शुरू हो सकें.

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बेकार सामान बढ़ाता है नकारात्मक ऊर्जा

घर में पड़ा खराब लैपटॉप, पुराना मोबाइल, टूटा चार्जर या बंद टीवी केवल जगह नहीं घेरता, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है. वास्तु के अनुसार ऐसे सामान राहु दोष बढ़ाते हैं और घर में अनावश्यक खर्चों और आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं. इन्हें हटाना आर्थिक संतुलन के लिए जरूरी माना गया है.

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टूटी चीजें तोड़ती हैं ऊर्जा का संतुलन

टूटा हुआ शीशा या फटे-चटक बर्तन वास्तु में बेहद नकारात्मक माने जाते हैं. इन्हें दरिद्रता और दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है. मान्यता है कि ऐसे सामान घर में रहने से सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इन्हें तुरंत घर से बाहर करना शुभ माना जाता है.

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जूते भी बदल सकते हैं आपकी किस्मत

वास्तु शास्त्र में फटे और पुराने जूतों को नकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना गया है. यह घर में आलस्य, अस्थिरता और काम में बाधाओं का कारण बनते हैं. विशेष रूप से कार्यस्थल और घर में इन्हें जमा करके रखना शुभ नहीं माना जाता. इन्हें हटाने से जीवन में गति और प्रगति आने की मान्यता है.

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कबाड़ रोकता है बरकत का रास्ता

घर में जमा कबाड़ ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार जितना अधिक अनावश्यक सामान होगा, उतनी ही नकारात्मकता बढ़ेगी. साफ और व्यवस्थित घर को धन आकर्षित करने वाला माना गया है. इसलिए समय-समय पर घर की सफाई और अनावश्यक सामान हटाना जरूरी है.

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छोटी चीजें भी बिगाड़ सकती हैं ऊर्जा

वास्तु के अनुसार गंदा बाथरूम और पुराना टूथब्रश घर की ऊर्जा को दूषित कर सकते हैं. यह मानसिक और आर्थिक अस्थिरता से जुड़ा माना जाता है. इसलिए बाथरूम की सफाई और रोजमर्रा की चीजों को समय-समय पर बदलना बेहद जरूरी बताया गया है.

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