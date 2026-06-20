Home Energy: घर की छोटी-छोटी चीजें कैसे बनती हैं धन रुकने या बढ़ने का कारण? वास्तु से समझें पूरा सच

Home Energy: वास्तु शास्त्र भारतीय परंपरा का वह प्राचीन विज्ञान है, जिसमें घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा का जीवंत केंद्र माना गया है. इसके अनुसार घर में रखी हर वस्तु—चाहे वह घड़ी हो, शीशा हो या कोई पुराना सामान—आपके जीवन की दिशा और दशा को प्रभावित कर सकती है. यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाए, तो इसका असर सीधे आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और मानसिक शांति पर दिखने लगता है.