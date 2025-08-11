Vastu Tips For Prosperity: भूलकर भी न करें ये 6 वास्तु गलतियां, वरना मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और जीवन में बढ़ेगी आर्थिक तंगी

गलत जगह पर आईना लगाना

आईना वास्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को बढ़ाने वाला माध्यम है। अगर आईना सही जगह पर हो, तो यह घर में समृद्धि ला सकता है, लेकिन गलत जगह पर लगा आईना समस्याओं को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, बिस्तर के सामने आईना लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नींद में बाधा आती है और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। रसोई के सामने आईना लगाना भी गलत है।