Vastu Tips For Prosperity: भूलकर भी न करें ये 6 वास्तु गलतियां, वरना मां लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज और जीवन में बढ़ेगी आर्थिक तंगी

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है। सही वास्तु नियमों का पालन करने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा आती है बल्कि आर्थिक समृद्धि और खुशहाली भी बनी रहती है। वहीं, कुछ गलत आदतें और घर में मौजूद छोटी-छोटी चीजें मां लक्ष्मी को नाराज कर सकती हैं और आर्थिक तंगी ला सकती हैं आइए जानतें हैं इसके बारें में..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 11, 2025 22:28:04 IST
घर में गंदगी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, गंदगी और अव्यवस्था घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अगर घर में धूल, कचरा या बिखरी हुई चीजें पड़ी हों, तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है वहीं अगर रसोई में बर्तन गंदे पड़े हों, कपड़े इधर-उधर बिखरे हों या अलमारी अस्त-व्यस्त हो, तो यह धन के रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

टूटा हुआ शीशा

घर में टूटा, धुंधला या दाग-धब्बों वाला शीशा वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ शीशा न केवल नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है बल्कि आर्थिक नुकसान का भी संकेत देता है। कई बार लोग टूटे शीशे को नजरअंदाज करके सालों तक लगाए रखते हैं, जो वास्तु दोष को और बढ़ा देता है।

बेवजह बंद कमरे या जगहें

कई घरों में कुछ कमरे या स्टोररूम सालों तक बंद पड़े रहते हैं। वास्तु के अनुसार, ऐसी बंद जगहें स्थिर और बासी ऊर्जा को जमा करती हैं, जो नकारात्मक प्रभाव डालती है। घर में ऊर्जा का सही प्रवाह तभी संभव है, जब हर जगह हवा और रोशनी पहुंच सके। बंद कमरों में नमी, गंध और कीड़े-मकौड़े भी पनपते हैं, जो सेहत और संपत्ति दोनों के लिए हानिकारक हैं।

गलत दिशा में दरवाजे और खिड़कियां

घर में दरवाजे और खिड़कियों की दिशा का सीधा असर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह पर पड़ता है। वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। अगर मुख्य दरवाजा दक्षिण या पश्चिम दिशा में है और उसका डिजाइन वास्तु के विपरीत है, तो घर में धन हानि और मानसिक तनाव हो सकता है।

टूटे-फूटे बर्तन का उपयोग

वास्तु शास्त्र में टूटे-फूटे बर्तन का उपयोग अशुभ माना जाता है। चाहे वह प्लेट हो, कप हो या कांच का गिलास—अगर वह टूटा है, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे बर्तन न केवल लक्ष्मी को नाराज करते हैं बल्कि घर में गरीबी और कलह का भी संकेत देते हैं।

गलत जगह पर आईना लगाना

आईना वास्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा को बढ़ाने वाला माध्यम है। अगर आईना सही जगह पर हो, तो यह घर में समृद्धि ला सकता है, लेकिन गलत जगह पर लगा आईना समस्याओं को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, बिस्तर के सामने आईना लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नींद में बाधा आती है और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। रसोई के सामने आईना लगाना भी गलत है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

