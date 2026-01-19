Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: वास्तु के अनुसार बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनका ख्याल पूजा-अर्चना के समय रखा जाना जरूरी होता है. बसंत पंचमी का पर्व साल 2026 में 23 जनवरी को पड़ रही है. जानें इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है.
बसंत पंचमी का पर्व साल 2026 में 23 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है. मां सरस्वती की आराधना करने का शुभ फल तभी प्राप्त होता है जब पूजा को सही से किया जाए.
बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है. इस दिन पीला रंग पहनना, पीले रंग का भोग, पीले फूल, पीला चंदन का विशेष महत्व है.
वास्तु के अनुसार मां सरस्वती की पूजा-अर्चना करने के बहुत से नियम हैं. वास्तु के अनुसार मां सरस्वती की मूर्ति को घर के ईशान कोण या उत्तर-पूर्व दिशा (North -East Directon) में रखें. इस दिशा को देवी-देवाताओं की दिशा माना जाता है.
घर की ईशान कोण या उत्तर-पूर्व दिशा (North -East Directon) को ज्ञान और शिक्षा का केंद्रा माना जाता है. इसीलिए इस दिशा में अगर मां की मूर्ति स्थापति करेंगे तो पूजा का सही फल प्राप्त होगा.
सरस्वती पूजा के लिए या अपने मंदिर के लिए अगर आप सरस्वती मां की मूर्ति का चयन कर रहे हैं तो कोशिश करें मां की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति लें. बैठी हुई मुद्रा को सौम्य और कल्याणकारी माना जाता है.
मां सरस्वती की पूजा के दौरान घी या तेल का दीपक जलाएं. हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) South-East Direction या पूर्व दिशा (East Direction) में रखना चाहिए.