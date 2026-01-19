  • Home>
  • Gallery»
  • Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम

Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम

Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: वास्तु के अनुसार बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनका ख्याल पूजा-अर्चना के समय रखा जाना जरूरी होता है. बसंत पंचमी का पर्व साल 2026 में 23 जनवरी को पड़ रही है. जानें इस दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है.


By: Tavishi Kalra | Published: January 19, 2026 12:38:03 PM IST

Follow us on
Google News
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
1/6

Vasant Panchami Vastu tips

बसंत पंचमी का पर्व साल 2026 में 23 जनवरी को मनाया जाएगा. इस दिन ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना की जाती है. मां सरस्वती की आराधना करने का शुभ फल तभी प्राप्त होता है जब पूजा को सही से किया जाए.

You Might Be Interested In
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
2/6

Vasant Panchami Vastu tips

बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है. इस दिन पीला रंग पहनना, पीले रंग का भोग, पीले फूल, पीला चंदन का विशेष महत्व है.

Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
3/6

Vasant Panchami Vastu tips

वास्तु के अनुसार मां सरस्वती की पूजा-अर्चना करने के बहुत से नियम हैं. वास्तु के अनुसार मां सरस्वती की मूर्ति को घर के ईशान कोण या उत्तर-पूर्व दिशा (North -East Directon) में रखें. इस दिशा को देवी-देवाताओं की दिशा माना जाता है.

You Might Be Interested In
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
4/6

Vasant Panchami Vastu tips

घर की ईशान कोण या उत्तर-पूर्व दिशा (North -East Directon) को ज्ञान और शिक्षा का केंद्रा माना जाता है. इसीलिए इस दिशा में अगर मां की मूर्ति स्थापति करेंगे तो पूजा का सही फल प्राप्त होगा.

Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
5/6

Vasant Panchami Vastu tips

सरस्वती पूजा के लिए या अपने मंदिर के लिए अगर आप सरस्वती मां की मूर्ति का चयन कर रहे हैं तो कोशिश करें मां की कमल के फूल पर बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति लें. बैठी हुई मुद्रा को सौम्य और कल्याणकारी माना जाता है.

You Might Be Interested In
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
6/6

Vasant Panchami Vastu tips

मां सरस्वती की पूजा के दौरान घी या तेल का दीपक जलाएं. हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) South-East Direction या पूर्व दिशा (East Direction) में रखना चाहिए.

Tags:
basant pancham 2026Goddess SaraswatiIn which direction should the lamp be litVasant Panchami 2026Vastu Tips
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery
Vasant Panchami 2026 Vastu Tips: सरस्वती पूजा में तस्वीर रखने की सही दिशा क्या है, जानें दीपक जलाने का सही नियम - Photo Gallery