  Varun Chakravarthy: बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने वाले वरुण चक्रवर्ती की कैसी है लाइफस्टाइल; जानें कितनी है नेटवर्थ?

Varun Chakravarthy: बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने वाले वरुण चक्रवर्ती की कैसी है लाइफस्टाइल; जानें कितनी है नेटवर्थ?

Varun Chakravarthy Net Worth: आर्किटेक्ट से क्रिकेटर बने वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने अपनी मेहनत और जुनून से खेल जगत में खास पहचान बनाई है. 29 अगस्त 1991 को कर्नाटक के बीदर में जन्मे वरुण ने पहले आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और कुछ समय तक इसी क्षेत्र में काम भी किया. लेकिन क्रिकेट के प्रति लगाव ने उन्हें करियर बदलने के लिए प्रेरित किया. बिल्डिंग डिजाइनिंग छोड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट में आना आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनका यह जोखिम भरा कदम सफल साबित हुआ.


By: Shubahm Srivastava | Published: February 16, 2026 7:51:18 PM IST

वरुण की लाइफस्टाइल

वरुण की लाइफस्टाइल उनकी सफलता को दर्शाती है. मुंबई में उनका लगभग 45 करोड़ रुपये का आलीशान घर है, जिसमें मॉडर्न डिजाइन और क्रिकेट थीम का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है.

सादगी भरी जिंदगी जीते हैं वरुण

उनके घर के इंटीरियर में उनकी आर्किटेक्ट वाली समझ साफ झलकती है. लग्जरी के साथ-साथ वह सादगी भरी जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं.

वरुण का कार कलेक्शन

कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास ऑडी Q3 और बीएमडब्ल्यू X1 जैसी प्रीमियम गाड़ियां हैं. भले ही उनका कलेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन स्टाइल और कंफर्ट के मामले में शानदार है.

कमाई और नेट वर्थ

कमाई और नेट वर्थ के मामले में भी वरुण पीछे नहीं हैं. 2026 तक उनकी अनुमानित नेट वर्थ करीब 40–45 करोड़ रुपये बताई जाती है. उनकी आय का मुख्य स्रोत आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, बीसीसीआई मैच फीस और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं.

आईपीएल से कमाई

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उन्हें सालाना लगभग 12 करोड़ रुपये मिलते हैं.

वरुण के करियर पर एक नजर

करियर की बात करें तो उन्होंने 2019 में आईपीएल डेब्यू किया और जल्द ही टीम के प्रमुख गेंदबाज बन गए. 2021 में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया. मैदान के बाहर, 2020 में उन्होंने नेहा खेडेकर से शादी की. उनका सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 में वरुण का प्रदर्शन

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में भारत ने 61 रनों से शानदार जीत दर्ज की. इस मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती ने अपने स्पिन के जरिए टीम इंडिया को अहम योगदान दिया. उन्होंने तीन ओवरों में केवल 17 रन खर्च किए और दो विकेट हासिल किए, जिसमें फहीम अशरफ और अबरार अहमद को आउट किया.

पिछला रिकॉर्ड भी उल्लेखनीय

वरुण का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन पहले भी अच्छा रहा है. उनके पिछले मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कई बार विकेट लिए हैं और लगातार अच्छे इकॉनमी रेट में गेंदबाजी की है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किल हुई है.

Tags:
India vs Pakistan MatchVarun Chakravarthy LifestyleVarun Chakravarthy NetworthVarun Chakravarthy Pakistan Wicket
