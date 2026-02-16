Varun Chakravarthy: बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने वाले वरुण चक्रवर्ती की कैसी है लाइफस्टाइल; जानें कितनी है नेटवर्थ?

Varun Chakravarthy Net Worth: आर्किटेक्ट से क्रिकेटर बने वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) ने अपनी मेहनत और जुनून से खेल जगत में खास पहचान बनाई है. 29 अगस्त 1991 को कर्नाटक के बीदर में जन्मे वरुण ने पहले आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और कुछ समय तक इसी क्षेत्र में काम भी किया. लेकिन क्रिकेट के प्रति लगाव ने उन्हें करियर बदलने के लिए प्रेरित किया. बिल्डिंग डिजाइनिंग छोड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट में आना आसान फैसला नहीं था, लेकिन उनका यह जोखिम भरा कदम सफल साबित हुआ.