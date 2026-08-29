17 की उम्र में छोड़ा क्रिकेट, आर्किटेक्ट बनने निकला… 7 साल बाद लौटते ही मचाई तबाही, बन गया ‘मिस्ट्री स्पिनर’

Varun Chakravarthy Birthday: भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आज (29 अगस्त) अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं. वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम का अहम हिस्सा हैं. पिछले कुछ सालों में उन्होंने आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. वह इस साल मार्च में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. आपको जानकर हैरानी होगी कि वरुण चक्रवर्ती इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने से पहले आर्किटेक्ट थे, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी ने मोड़ लिया और सबकुछ बदल गया. पढ़ें वरुण चक्रवर्ती के मिस्ट्री स्पिनर बनने की कहानी…