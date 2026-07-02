लोगों को खूब हंसाने वाली मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द… बचपन का स्ट्रगल, फिर शादी में टॉर्चर; 10 साल की बेटी को अकेले पाला, अब इंटरनेट पर राज!
कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया की कॉमेडी स्टार वर्षा सोलंकी आज एक बॉलीवुड में भी अच्छे किरदार निभा रही हैं. बचपन से लेकर शादी तक, संघर्षों के दौरान वर्षा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वो इस मुकाम पर पहुंच जाएंगी लेकिन किस्मत ने उड़ान भरी और वर्षा को सोशल मीडिया की दुनिया तक पहुंचा दिया. जहां वर्षा डांस करती और अलग-अलग तरह के कंटेट शूट करने लगीं. लोगों को भी वर्षा की अदाकारी काफी पसंद आई. उनके ज्यादातर कंटेंट लोगों में हंसी की फुहार छोड़ जाते हैं लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. जानिए कंटेंट क्रिएटर कम एक्ट्रेस वर्षा सोलंकी की सफलता की कहानी-
करोड़ों में है फैन फॉलोइंग
वर्षा सोलंकी सोशल मीडिया पर डांस और फनी कंटेंट के वीडियो पोस्ट किए हैं जिन्हें करोड़ों यूजर्स पसंद कर चुके हैं. लाखों लोगों के लाइक्स भी वीडियो पर मौजूद हैं. वर्षा का टैलेंट इंडस्ट्री वालों की नजर में आया और इन्फ्लूएंसर ने कोंडब का गाना स्टार अपुन ग्लोबल में काम करने का मौका मिले.
पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल से एंटरनेटमेंट इंडस्ट्री तक
इन्फ्लूएंसर वर्षा सोलंकी को आइच्या गावाता मराठीत बोल मूवी में भी देखा जा चुका है. मुंबई की रहने वाली एक्ट्रेस ने एक डांस रियालिटी शो में भी हिस्सा लिया था जहां उन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल भरे दिनों को याद किया. वर्षा सोलंकी ने बताया कि छोटी-सी उम्र से ही उनको अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाना पड़ता था. उनके पिता शराब के आदि थे जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर ही आई. वो घर-घर जाकर बर्तन साफ करतीं और परिवार का खर्चा उठाती थीं.
शादीशुदा जिंदगी में झेली प्रताड़नाएं
वर्षा सोलंकी बताती हैं कि उनकी मां ने बचपन से ही परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं. जब मां अकेले सब कुछ संभालने की हालत में नहीं थी तो वर्षा अपनी बहन के साथ घरों में बतौर हाउसहेल्प काम करती थीं. शादी के बाद भी वर्षा सोलंकी की लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं आए. शादी तो हो गई लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां डबल हो गईं. शादीशुदा जिंदगी में भी प्रताड़नाएं झेलती पड़ीं. शारिरिक और मानसिक तौर पर इन्फ्लूएंसर इतना परेशान हो गई कि उन्होंने शादी से अलग होने का फैसला कर लिया
सिंगल मदर के बेहतरीन कलाकार
आज वर्षा सोलंकी अपनी 10 साल की बेटी की परवरिश अकेले करती हैं और इंडस्ट्री एक काबिल एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक स्ट्रांग सिंगल मदर का किरदार भी बखूबी निभा रही हैं. वर्षा का मेन काम सोशल मीडिया से जुड़ा है लेकिन वो मॉडलिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमा रही हैं. अपने एक इंटरव्यू में वर्षा सोलंकी कहती हैं कि बेशक मेरा कंटेंट लोगों को खुश रखता है और मैं लोगों को बहुत हंसाती हूं लेकिन यहां तक की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द झेला है.
ऐसे शुरु हुआ था सोशल मीडिया का सफर
बेशक वर्षा सोलंकी आज एक सक्सेसफुल वूमन हैं. दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी बेटी के साथ चॉल में रहती हैं. वर्षा बताती हैं कि आज सोशल मीडिया ने उनकी लाइफ को पहले से बेहतर बना दिया है. लेकिन वो पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया से पैसा कमा सकती हैं. फिर क्या...वर्षा ने वीडियो बनाने और पोस्ट करने स्टार्ट किए. जिससे लोगों का मनोरंजन हुआ और इसी तरह वर्षा की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी.