लोगों को खूब हंसाने वाली मशहूर एक्ट्रेस का छलका दर्द… बचपन का स्ट्रगल, फिर शादी में टॉर्चर; 10 साल की बेटी को अकेले पाला, अब इंटरनेट पर राज!

कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया की कॉमेडी स्टार वर्षा सोलंकी आज एक बॉलीवुड में भी अच्छे किरदार निभा रही हैं. बचपन से लेकर शादी तक, संघर्षों के दौरान वर्षा ने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन वो इस मुकाम पर पहुंच जाएंगी लेकिन किस्मत ने उड़ान भरी और वर्षा को सोशल मीडिया की दुनिया तक पहुंचा दिया. जहां वर्षा डांस करती और अलग-अलग तरह के कंटेट शूट करने लगीं. लोगों को भी वर्षा की अदाकारी काफी पसंद आई. उनके ज्यादातर कंटेंट लोगों में हंसी की फुहार छोड़ जाते हैं लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. जानिए कंटेंट क्रिएटर कम एक्ट्रेस वर्षा सोलंकी की सफलता की कहानी-