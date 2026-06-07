अध्यात्म की ही नहीं स्वाद की भी नगरी है वाराणसी, टमाटर चाट से लेकर मलइयो तक, जुबां पर बस जायेगा बनारस का स्वाद
जैसे बनारस की हर गली में कोई मंदिर मिल जाता है, वैसे ही वहां की गलियों में खाने की खुशबू भी हर यात्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. सुबह-सुबह गंगा घाट के पास से आ रही कचौड़ी-सब्जी की सोंधी खुशबू से लेकर दोपहर की चिलचिलाती धूप में लस्सी की ठंडक तक बनारस का स्वाद जो कोई भी एक बार चख लेता है, वो दोबारा कभी भूल नहीं पाता. नीता अंबानी से लेकर स्मृति ईरानी तक देश-विदेश के कई नेता-अभिनेता यहां के स्वाद के मुरीद हैं. आइये जानते हैं वाराणसी के कुछ खास व्यंजनों के बारे में, जिसे आप अपनी अगली यात्रा में एंजॉय कर सकते हैं!
कचौड़ी सब्जी जलेबी
बनारस की लगभग हर गली में सुबह-सुबह हलवाई गर्मागर्म कचौड़ी-घुघनी (काले चने और आलू की सब्जी) और जलेबी बना रहे होते हैं. बाहर से आने वाले यात्रियों के अलावा यहां के लोग भी इस नाश्ते को खूब पसंद करते हैं.
टमाटर की चाट
बनारस की टमाटर चाट की तो नीता अंबानी भी फैन हैं. यहां की टमाटर चाट अपने बेहतरीन खट्टे-मीठे और तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है.
मलइयो
मलइयो (Malaiyo) बनारस (वाराणसी) की एक बेहद लोकप्रिय और खास सर्दियों की मिठाई है, जो अपनी बनावट में बादलों की तरह हल्की और झागदार होती है। इसे दूध, केसर और इलायची को मथकर बनाया जाता है, और यह मुंह में मक्खन की तरह घुल जाती है.
लस्सी
जहाँ सर्दियों में लोग मलइयो का लुत्फ़ उठाते हैं वहीं गर्मियों में बनारस की लस्सी अपने जादुई स्वाद के साथ गले को ठंडक प्रदान करती है.
फ्राइड इडली
बनारस के सुबह के नाश्ते में एक और चीज शामिल है वो है फ्राइड इडली, जिसकी लोकप्रियता थोड़ी कम है. बनारस के कई इलाकों में सुबह-सुबह फ्राइड इडली बनती है, जिसे लोग खूब पसंद करते हैं.