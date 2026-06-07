अध्यात्म की ही नहीं स्वाद की भी नगरी है वाराणसी, टमाटर चाट से लेकर मलइयो तक, जुबां पर बस जायेगा बनारस का स्वाद

जैसे बनारस की हर गली में कोई मंदिर मिल जाता है, वैसे ही वहां की गलियों में खाने की खुशबू भी हर यात्री का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है. सुबह-सुबह गंगा घाट के पास से आ रही कचौड़ी-सब्जी की सोंधी खुशबू से लेकर दोपहर की चिलचिलाती धूप में लस्सी की ठंडक तक बनारस का स्वाद जो कोई भी एक बार चख लेता है, वो दोबारा कभी भूल नहीं पाता. नीता अंबानी से लेकर स्मृति ईरानी तक देश-विदेश के कई नेता-अभिनेता यहां के स्वाद के मुरीद हैं. आइये जानते हैं वाराणसी के कुछ खास व्यंजनों के बारे में, जिसे आप अपनी अगली यात्रा में एंजॉय कर सकते हैं!