Vande Bharat Train: घंटों का सफर मिनटों में! नई वंदे भारत ट्रेन के स्टॉप से लेकर किराए तक की पूरी डिटेल
Udaipur-Asarva Vande Bharat Train: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCT) ने राजस्थान की नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी है, जो उदयपुर सिटी और असरवा (गुजरात में अहमदाबाद के पास) के बीच चलेगी. यह नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन दो शहरों के बीच यात्रा के समय को एक घंटे और कम कर देगी. जिसके बाद लोगों को आने जाने में आसानी होगी ओट अच्छी-खासी राहत मिलेगी. बता दें कि इसका रखरखाव और संचालन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) ज़ोन करेगा.
यहां जाने यात्रा का समय
उदयपुर-असरवा (अहमदाबाद) वंदे भारत एक्सप्रेस 04:15 घंटे में 296 km की दूरी तय करेगी. BEML ने ICF (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे बनाया है.
जानें ट्रेन की स्पीड
इस नई ट्रेन को 180 kmph तक की स्पीड से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हालांकि, ट्रेन की स्पीड ट्रैक की ज्योमेट्री, रास्ते में रुकने की जगह, सेक्शन में मेंटेनेंस का काम वगैरह जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है.
वंदे भारत एक्सप्रेस: स्टॉपेज, कोच कंपोजिशन
उदयपुर और असरवा के बीच अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन नंबर 26963/26964 तीन स्टेशनों पर रुकेगी: ज़ावर, डूंगरपुर और हिम्मत नगर. ट्रेन में 7 AC चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार क्लास कोच होंगे.
यहां जानें किराया
उदयपुर सिटी और असरवा के बीच AC चेयर कार में यात्रा करने का टिकट प्राइस Rs 900 है. एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए, यह Rs 1680 तक आता है.
IRCTC पर टिकट बुक करने का तरीका
IRCT वेबसाइट से ई-टिकट बुक करने के लिए, यूज़र को सबसे पहले पोर्टल पर एक अकाउंट बनाना होगा.
अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
अपना मनचाहा स्टेशन, यात्रा की तारीख और यात्रा की क्लास बताएं.
ट्रेन लिस्ट ढूंढने के लिए, “Search” ऑप्शन पर क्लिक करें.
अगला पेज चुने हुए रूट के लिए उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट दिखाएगा.
ट्रेन लिस्ट से ट्रेन चुनने के लिए, चुनी हुई ट्रेन में उपलब्ध क्लास के टाइप पर क्लिक करें.
इस तरह करें बुक
चुनी हुई ट्रेन में ई-टिकट बुक करने के लिए, “Book Now” बटन पर क्लिक करें.
पैसेंजर रिज़र्वेशन पेज दिखेगा; चेक करें कि पेज पर दिखाई गई ट्रेन का नाम, स्टेशन के नाम, क्लास और यात्रा की तारीख आपकी पसंद के अनुसार है या नहीं.
हर पैसेंजर के लिए पैसेंजर का नाम, उम्र, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस वगैरह डिटेल्स डालें.
इन स्टेप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी
सही डिटेल्स देने के बाद, “Continue” बटन पर क्लिक करें. ट्रेन, क्लास, कोटा वगैरह से जुड़ी कोई भी जानकारी बदलने के लिए
टिकट की जानकारी, कुल किराया (GST और सुविधा शुल्क मिलाकर) और उस खास समय पर बर्थ की उपलब्धता स्क्रीन पर दिखाई देगी.
सभी जानकारी चेक करने के बाद, पेमेंट प्रोसेस के लिए Continue बटन पर क्लिक करें. दिखाई देने वाले पेमेंट गेटवे मेनू से अपनी पसंद का पेमेंट ऑप्शन चुनें.
सफल पेमेंट और रहने की जगह की बुकिंग के बाद, टिकट कन्फर्मेशन पेज दिखाई देगा.