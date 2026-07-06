  • Home>
  • Gallery»
  • वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट!

वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट!

वंदे भारत ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस रूट, यात्रा के समय और यात्रा की अवधि के आधार पर अलग-अलग होती हैं. इसलिए सभी ट्रेनों में मेन्यू एक जैसा नहीं होता है. यात्रा के आधार पर यात्रियों को हल्के स्नैक से लेकर पूरा खाना तक परोसा जा सकता है. अलग-अलग रूट पर खाने का खास अनुभव देने के लिए स्थानीय खान-पान की पसंद को ध्यान में रखकर मेन्यू तैयार किए जाते हैं.


By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 7:08:30 PM IST

Follow us on
Google News
वंदे भारत ट्रेन का मेन्यू - Photo Gallery
1/8

Route-Based Menu

वंदे भारत ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना रूट और यात्रा के समय के हिसाब से अलग-अलग होता है. इसलिए सभी ट्रेनों का मेन्यू एक जैसा नहीं होता है.

You Might Be Interested In
वंदे भारत में नाश्ते के विकल्प - Photo Gallery
2/8

Breakfast Options

नाश्ते में इडली, वड़ा, उपमा, पोहा, कटलेट या आमलेट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, साथ ही ब्रेड, बटर, जैम, चाय/कॉफी और जूस भी दिया जाता है.

वंदे भारत स्नैक्स की सूची - Photo Gallery
3/8

Light Snacks

कुछ रूट पर यात्रियों को हल्के स्नैक्स जैसे सैंडविच, वेजिटेबल पफ, समोसे, कचौड़ी, मफिन या कुकीज़ परोसे जाते हैं.

You Might Be Interested In
वंदे भारत स्नैक्स की सूची - Photo Gallery
4/8

Tea Service

चाय और कॉफ़ी ऑनबोर्ड सर्विस का आम हिस्सा हैं. खासकर छोटी यात्राओं में और इनके साथ अक्सर बिस्कुट या हल्के स्नैक्स दिए जाते हैं.

भारत में ट्रेनों में शाकाहारी भोजन - Photo Gallery
5/8

Veg Meals

लंबी यात्राओं में आमतौर पर पूरा शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें दाल, चावल, पनीर या मौसमी सब्जियां, चपाती, अचार, दही और डेजर्ट शामिल हो सकते हैं.

भारत में ट्रेन का नॉन-वेज खाना - Photo Gallery
6/8

Non-Veg Meals

कई वंदे भारत रूट पर मांसाहारी खाने के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें चावल या चपाती के साथ चिकन करी या चिकन ग्रेवी जैसे व्यंजन, साथ ही सलाद और डेजर्ट परोसे जाते हैं.

वंदे भारत की मिठाइयों की सूची - Photo Gallery
7/8

Sweet Dish

डेजर्ट आमतौर पर लंच या डिनर के साथ परोसे जाते हैं और इनमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर या फ्लेवर्ड दही जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं.

You Might Be Interested In
भारतीय ट्रेन खान-पान सेवा - Photo Gallery
8/8

Regional Taste

मेन्यू को क्षेत्रीय खान-पान की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिससे यात्रियों को उनके खास रूट के हिसाब से खाने का एक अनोखा अनुभव मिलता है.

Tags:
Indian Railways mealsVande Bharat food guideVande Bharat train menu
वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट! - Photo Gallery
वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट! - Photo Gallery
वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट! - Photo Gallery
वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट! - Photo Gallery