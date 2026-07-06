वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट!
वंदे भारत ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस रूट, यात्रा के समय और यात्रा की अवधि के आधार पर अलग-अलग होती हैं. इसलिए सभी ट्रेनों में मेन्यू एक जैसा नहीं होता है. यात्रा के आधार पर यात्रियों को हल्के स्नैक से लेकर पूरा खाना तक परोसा जा सकता है. अलग-अलग रूट पर खाने का खास अनुभव देने के लिए स्थानीय खान-पान की पसंद को ध्यान में रखकर मेन्यू तैयार किए जाते हैं.
Route-Based Menu
वंदे भारत ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना रूट और यात्रा के समय के हिसाब से अलग-अलग होता है. इसलिए सभी ट्रेनों का मेन्यू एक जैसा नहीं होता है.
Breakfast Options
नाश्ते में इडली, वड़ा, उपमा, पोहा, कटलेट या आमलेट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, साथ ही ब्रेड, बटर, जैम, चाय/कॉफी और जूस भी दिया जाता है.
Light Snacks
कुछ रूट पर यात्रियों को हल्के स्नैक्स जैसे सैंडविच, वेजिटेबल पफ, समोसे, कचौड़ी, मफिन या कुकीज़ परोसे जाते हैं.
Tea Service
चाय और कॉफ़ी ऑनबोर्ड सर्विस का आम हिस्सा हैं. खासकर छोटी यात्राओं में और इनके साथ अक्सर बिस्कुट या हल्के स्नैक्स दिए जाते हैं.
Veg Meals
लंबी यात्राओं में आमतौर पर पूरा शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें दाल, चावल, पनीर या मौसमी सब्जियां, चपाती, अचार, दही और डेजर्ट शामिल हो सकते हैं.
Non-Veg Meals
कई वंदे भारत रूट पर मांसाहारी खाने के विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें चावल या चपाती के साथ चिकन करी या चिकन ग्रेवी जैसे व्यंजन, साथ ही सलाद और डेजर्ट परोसे जाते हैं.
Sweet Dish
डेजर्ट आमतौर पर लंच या डिनर के साथ परोसे जाते हैं और इनमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर या फ्लेवर्ड दही जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं.
Regional Taste
मेन्यू को क्षेत्रीय खान-पान की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिससे यात्रियों को उनके खास रूट के हिसाब से खाने का एक अनोखा अनुभव मिलता है.