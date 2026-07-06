वंदे भारत में सफर कर रहे हैं? सीट पर क्या मिलेगा नाश्ता, लंच और डिनर; चढ़ने से पहले जान लें पूरा फूड सीक्रेट!

वंदे भारत ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस रूट, यात्रा के समय और यात्रा की अवधि के आधार पर अलग-अलग होती हैं. इसलिए सभी ट्रेनों में मेन्यू एक जैसा नहीं होता है. यात्रा के आधार पर यात्रियों को हल्के स्नैक से लेकर पूरा खाना तक परोसा जा सकता है. अलग-अलग रूट पर खाने का खास अनुभव देने के लिए स्थानीय खान-पान की पसंद को ध्यान में रखकर मेन्यू तैयार किए जाते हैं.