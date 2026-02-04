Vande Bharat Sleeper Rules: नॉन वेज लवर्स की हुई मौज… वंदे भारत स्लीपरने बदल दिए अपने नियम…!

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत

वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद भारतीय रेलवे ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की है, जो हावड़ा से कामाख्या के बीच संचालित हो रही है. ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को ज्यादा आरामदायक बनाने के उद्देश्य से लाई गई है.