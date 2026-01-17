वंदे भारत स्लीपर का शुभारंभ, राजधानी से बेहतर है भारतीय रेलवे की यह नई ट्रेन; जानें मुख्य विशेषताएं
Vande Bharat Sleeper Launch : भारतीय रेलवे यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी, 2026 को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की उम्मीद है. यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कामाख्या (गुवाहाटी) – हावड़ा मार्ग पर चलेगी और दोनों शहरों के बीच सबसे तेज वातानुकूलित ट्रेन यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी. तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन खास क्यों है?
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की क्षमता
इस नई ट्रेन में 16 एयर कंडिशनर कोच हैं, जिन्हें लंबी दूरी की रात भर की यात्रा के दौरान आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. इन 16 कोचों में से 11 एसी-3 टियर कोच, चार एसी-2 टियर कोच और एक फर्स्ट एसी कोच है. ट्रेन की कुल यात्री क्षमता 823 है.
वंदे भारत स्लीपर बर्थ
यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत स्लीपर की बर्थ बेहतर कुशनिंग के साथ बनाई गई हैं, जो वैश्विक मानकों और विश्व स्तरीय अनुभव को पूरा करती हैं. ऊपरी बर्थ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी को आसान पहुंच के लिए फिर से डिज़ाइन किया गया है.
वंदे भारत स्लीपर की यात्री
वंदे भारत स्लीपर में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रात में हल्की रोशनी, यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे, मॉड्यूलर पैंट्री यूनिट, सीलबंद गलियारे और हवा की गुणवत्ता और स्वचालित इंटर-कोच दरवाजे, व्यक्तिगत रीडिंग लाइट, चार्जिंग पॉइंट, फोल्डेबल स्नैक टेबल और जीएफआरपी पैनल से तैयार इंटीरियर.
वंदे भारत स्लीपर सुरक्षा
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्वदेशी कवच टक्कर रोधी प्रणाली से सुसज्जित है, जबकि ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए मौजूदा वंदे भारत चेयरकार ट्रेनों की तरह ही पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाएगा.
वंदे भारत स्लीपर शौचालय
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आधुनिक बायो-वैक्यूम शौचालय हैं, जो विमानों में इस्तेमाल होने वाले शौचालयों के समान हैं. इन शौचालयों में मॉड्यूलर फिटिंग लगी हैं और दिव्यांगजनों के लिए भी व्हीलचेयर की सुविधा वाला एक अलग शौचालय है.
वंदे भारत स्लीपर की विशेषताएं
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे होते हैं जिन्हें लोको पायलट द्वारा संचालित किया जाता है. इनमें एक केंद्रीकृत कोच निगरानी प्रणाली और आपातकालीन संचार सुविधाएं हैं जो लोको पायलट से सीधे संपर्क स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं. ट्रेन के दोनों सिरों पर ड्राइविंग केबिन हैं जिससे लोकोमोटिव को पलटने की आवश्यकता नहीं होती.
वंदे भारत स्लीपर किराया संरचना
गुवाहाटी और हावड़ा के बीच एसी-3 टियर की यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर का किराया 2,299 रुपये (जीएसटी सहित) से शुरू होता है. एसी-2 टियर का किराया 2,970 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 3,640 रुपये है. हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा टाउन के लिए टिकट क्रमशः 1,334 रुपये और 960 रुपये से शुरू होंगे. कामाख्या की ओर, मालदा टाउन के लिए एसी-3 टियर का किराया 1,522 रुपये, एसी-2 टियर का किराया 1,965 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 2,409 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, कामाख्या और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एसी-3 का किराया 962 रुपये, एसी-2 का किराया 1,243 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 1,524 रुपये होगा.