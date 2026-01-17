वंदे भारत स्लीपर का शुभारंभ, राजधानी से बेहतर है भारतीय रेलवे की यह नई ट्रेन; जानें मुख्य विशेषताएं

वंदे भारत स्लीपर किराया संरचना

गुवाहाटी और हावड़ा के बीच एसी-3 टियर की यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर का किराया 2,299 रुपये (जीएसटी सहित) से शुरू होता है. एसी-2 टियर का किराया 2,970 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 3,640 रुपये है. हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी और मालदा टाउन के लिए टिकट क्रमशः 1,334 रुपये और 960 रुपये से शुरू होंगे. कामाख्या की ओर, मालदा टाउन के लिए एसी-3 टियर का किराया 1,522 रुपये, एसी-2 टियर का किराया 1,965 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 2,409 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं, कामाख्या और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एसी-3 का किराया 962 रुपये, एसी-2 का किराया 1,243 रुपये और फर्स्ट एसी का किराया 1,524 रुपये होगा.