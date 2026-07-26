Vande Bharat: कितनी होती है वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी? किन-किन सुविधाओं का मिलता है लाभ

Vande Bharat Loco Pilot Salary: वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक और सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों में गिना जाती है. इसकी रफ्तार, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था इसे देश की सबसे खास ट्रेनों में शामिल करती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेज और हाई-टेक ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है? क्या उनकी कमाई 1 लाख रुपये से ज्यादा होती है? चलिए विस्तार से जानें वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी, मिलने वाले भत्तों और इस प्रतिष्ठित नौकरी से जुड़ी खास बातें.