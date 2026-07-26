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Vande Bharat: कितनी होती है वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट की सैलरी? किन-किन सुविधाओं का मिलता है लाभ

Vande Bharat Loco Pilot Salary: वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक और सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों में गिना जाती है. इसकी रफ्तार, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था इसे देश की सबसे खास ट्रेनों में शामिल करती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेज और हाई-टेक ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है? क्या उनकी कमाई 1 लाख रुपये से ज्यादा होती है? चलिए विस्तार से जानें वंदे भारत के लोको पायलट की सैलरी, मिलने वाले भत्तों और इस प्रतिष्ठित नौकरी से जुड़ी खास बातें.


By: Shristi S | Published: July 26, 2026 3:50:10 PM IST

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कितनी होती है वंदे भारत लोको पायलट की सैलरी? - Photo Gallery
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कितनी होती है वंदे भारत लोको पायलट की सैलरी?

भारतीय रेलवे वंदे भारत के लिए अलग वेतनमान तय नहीं करता. इस ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी अनुभवी लेवल-6 (7वें वेतन आयोग) के लोको पायलटों को दी जाती है. बेसिक पे ₹35,400 से शुरू होता है, जबकि सभी भत्तों को जोड़ने के बाद मासिक इन-हैंड सैलरी लगभग ₹90,000 से ₹1.30 लाख या इससे ज्यादा हो सकती है.

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वंदे भारत के लोको पायलट की बेसिक सैलरी से ज्यादा कमाई भत्तों से होती है

लोको पायलट की कुल आय में केवल बेसिक वेतन ही नहीं, बल्कि कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं. इनमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता (HRA), रनिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और नाइट ड्यूटी अलाउंस शामिल हैं.

वंदे भारत के लोको पायलट के लिए रनिंग अलाउंस क्यों है सबसे अहम? - Photo Gallery
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वंदे भारत के लोको पायलट के लिए रनिंग अलाउंस क्यों है सबसे अहम?

लोको पायलट जितनी दूरी तक ट्रेन चलाते हैं, उसके आधार पर उन्हें रनिंग अलाउंस मिलता है. यही भत्ता उनकी कुल मासिक कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है और कई मामलों में सैलरी को ₹1 लाख से ऊपर पहुंचा देता है.

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हर कोई नहीं चला सकता है वंदे भारत

वंदे भारत जैसी हाई-स्पीड ट्रेन चलाने के लिए सालों का अनुभव जरूरी होता है. पहले रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भर्ती होती है. इसके बाद प्रमोशन, अनुभव, मेडिकल फिटनेस और विशेष प्रशिक्षण के बाद ही यह जिम्मेदारी मिलती है.

क्यों मिलती है वंदे भारत के लोको पायलट को इतनी अच्छी सैलरी? - Photo Gallery
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क्यों मिलती है वंदे भारत के लोको पायलट को इतनी अच्छी सैलरी?

160 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को संचालित करना बेहद जिम्मेदारी भरा काम है. लोको पायलट को हर समय सिग्नल, ट्रैक, मौसम और सुरक्षा मानकों पर नजर रखनी होती है. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है.

किन-किन सुविधाओं का मिलता है वंदे भारत के लोको पायलट को लाभ? - Photo Gallery
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किन-किन सुविधाओं का मिलता है वंदे भारत के लोको पायलट को लाभ?

वेतन के अलावा लोको पायलट को मेडिकल सुविधाएं, पेंशन, सरकारी भत्ते, लीव बेनिफिट्स और अन्य रेलवे सुविधाएं भी मिलती हैं. यही वजह है कि यह भारतीय रेलवे की सबसे सम्मानजनक नौकरियों में गिनी जाती है.

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कितनी हो सकती है वंदे भारत के लोको पायलट की कुल मासिक कमाई?

अगर किसी अनुभवी वंदे भारत लोको पायलट की कुल आय की बात करें तो बेसिक वेतन और सभी भत्तों को मिलाकर उनकी मासिक कमाई ₹90 हजार से ₹1.30 लाख या उससे ज्यादा हो सकती है. हालांकि यह पोस्टिंग, अनुभव, ड्यूटी के घंटे और रनिंग अलाउंस के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

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