Hidden Gem of Himachal Pradesh: शिमला, जिभी से दूर शांत घाटी में बसा है ये छोटा-सा गांव, यहां की खूबसूरती में खो जाते हैं पर्यटक
गर्मियों में अक्सर ज्यादातर लोग छुट्टियां बिताने के लिए हिल स्टेशंस पर जाते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग शिमला, जिभी या कसौल जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ही जाते हैं, जबकि पहाड़ों पर कई ऐसे छोटे गाँव हैं जो बेहद खूबसूरत और भीड़भाड़ से काफी दूर हैं. हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा ऐसा ही एक गांव है- शानगढ़. प्रकृति की गोद में बसा ये गाँव बिल्कुल शांत और बेहद खूबसूरत है. अगर आप किसी शांत जगह पर छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो अपना अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे ही बनाएं!
सुहावना मौसम
गर्मियों के महीनों में शांगढ़ का मौसम सुहावना रहता है, जो इसे शहरों की गर्मी से राहत पाने का एक आदर्श स्थान बनाता है. यह गाँव जंगलों और खुले घास के मैदानों से घिरा हुआ है, जो एक शांत और सुखद वातावरण बनाते हैं.
भीड़भाड़ से दूर शांत जगह
भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशनों के विपरीत, शांगढ़ शांत वातावरण प्रदान करता है जहाँ पर्यटक शोर और यातायात से दूर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ताजी हवा और प्राकृतिक सुंदरता सुबह को ताजगी और स्फूर्ति से भर देती है
छोटी पगडंडियां
यह गांव सुरम्य पगडंडियों और जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे छोटी पैदल यात्राओं और ट्रेक के लिए आदर्श बनाता है.
हिमाचली संस्कृति
पर्यटक यहां आकर हिमाचल प्रदेश की स्थानीय परंपराओं, लकड़ी की वास्तुकला, हस्तशिल्प और एक सरल पर्वतीय जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं.
पहाड़ी पकवान यादगार बना देंगे यात्रा
इस छोटे से गाँव में फैंसी कैफे नहीं हैं, इस वजह से यहां आने वाले लोगों को इस गांव में बनने वाला स्थानीय स्वाद का जायका लेने का मौका मिलता है. यहां आप वास्तविक पहाड़ी व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं.