Hidden Gem of Himachal Pradesh: शिमला, जिभी से दूर शांत घाटी में बसा है ये छोटा-सा गांव, यहां की खूबसूरती में खो जाते हैं पर्यटक

गर्मियों में अक्सर ज्यादातर लोग छुट्टियां बिताने के लिए हिल स्टेशंस पर जाते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग शिमला, जिभी या कसौल जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ही जाते हैं, जबकि पहाड़ों पर कई ऐसे छोटे गाँव हैं जो बेहद खूबसूरत और भीड़भाड़ से काफी दूर हैं. हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा ऐसा ही एक गांव है- शानगढ़. प्रकृति की गोद में बसा ये गाँव बिल्कुल शांत और बेहद खूबसूरत है. अगर आप किसी शांत जगह पर छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो अपना अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे ही बनाएं!