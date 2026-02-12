  • Home>
  Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड

Theatrical Release 13th February: 13 फरवरी को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिलने वाला है. इस फिल्मी शुक्रवार को बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कई नई फिल्में थिएटर में रिलीज होने जा रहा है. खास बात यह है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे में ओ रोमियो जैसी कुछ हाई-इंटेंसिटी रोमांटिक फिल्में प्यार का माहौल बनाएगी. शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट यहां देखें…


By: Preeti Rajput | Published: February 12, 2026 12:02:01 PM IST

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड
1/7

‘ओ रोमियो’

शाहित कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ 13 फरवरी को सिनेमाघरों रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म दर्द और एक्शन से भरी हुई है. इस फिल्म की कहानी काफी डार्क और इंटेंट है. इसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं. इसके साथ ही तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी और फरीदा जलाल भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
2/7

'तू या मैं'

फिल्म 'तू या मैं' प्यार और सर्वाइवल की एक मजेदार कहानी है. फिल्म में शनाया कपूर और आदर्श गौरव ने लीड किरदार निभाया है. यह फिल्म भी इस शुक्रवार को रिलीज होने वाली है.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
3/7

'यह दिल आशिकाना' (री-रिलीज)

साल 2002 की रोमांटिक थ्रिलर यह दिल आशिकाना भी 13 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. इस वैलेंटाइम डे आप गर्लफ्रेंड के साथ इस फिल्म के मजे ले सकते हैं.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
4/7

वुथरिंग हाइट्स

फिल्म वुथरिंग हाइट्स में मार्गोट रॉबी और जैकब एलोर्डी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का निर्देशन एमरॉल्ड फेनेल ने किया है. वॉर्नर ब्रदर्स की यह रोमांटिक फिल्म भी 13 फरवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
5/7

'पुन्हा एकदा साडे मडे तीन

मराठी कॉमेडी-ड्रामा पुन्हा एकदा साडे मडे तीन' 13 फरवरी, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. अंकुश चौधरी ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है. इस फिल्म में अशोक शराफ, मकरंद अनसपुरे, भरत जाधव और सिद्धार्थ जाधव लीड रोड में है. यह फिल्म पहले 30 जनवरी को रिलीज होने वाली थी.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
6/7

स्वीटी नॉटी क्रेज़ी

स्वीटी नॉटी क्रेज़ी एक तमिल-तेलुगु एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी है. जिसमें त्रिगुन ए, श्रीजिता घोष और इनिया ने एक्टिंग की है. कॉलेज स्टूडेंट शिवा तीन रोमांटिक रिश्तों में उलझा रहता है. ये फिल्म भी इस शुक्रवार को 13 फरवरी को रिलीज हो रही है.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
7/7

ए ब्यूटीफुल ब्रेकअप

फ्रेंडली ब्रेकअप गेटअवे भी 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म को भी बड़े पर्दे पर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देख सकते हैं.

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery

Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery
Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड - Photo Gallery