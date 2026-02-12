Theatrical Release: इस फ्राइडे बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही एक से एक धांसू फिल्में, वैलेंटाइडे डे पर गर्लफ्रेंड संग करें क्वालिटी टाइम स्पेंड

‘ओ रोमियो’

शाहित कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ 13 फरवरी को सिनेमाघरों रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म दर्द और एक्शन से भरी हुई है. इस फिल्म की कहानी काफी डार्क और इंटेंट है. इसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं. इसके साथ ही तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी और फरीदा जलाल भी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.