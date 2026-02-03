Valentine Week 2026 Meaning: रोज डे से लेकर वैलेंटाइन डे का क्या होता है मतलब, जानें कब है किस डे?

Valentine Week 2026 Meaning: वैलेंटाइन वीक प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव का विशेष उत्सव है, जो हर साल 7 फरवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाता है. इस सप्ताह के हर दिन का एक अलग महत्व होता है, जो रिश्तों में प्यार, भरोसा और अपनापन बढ़ाने का अवसर देता है. ये सप्ताह वैलेंटाइन डे की ओर एक खूबसूरत यात्रा है.