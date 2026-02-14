Valentine Day Wishes 2026: दिल की बात कहनी है? अपने पार्टनर को भेजें ये Romantic Quotes, चेहरे पर 100% आएगी मुस्कान
Valentine Day Quotes & Wishes 2026: वैलेंटाइन डे 2026 प्यार, अपनापन और दिल की भावनाओं को खूबसूरत अल्फाजों में इजहार करने का खास मौका है. इस दिन लोग अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार को प्यार भरे कोट्स और शुभकामनाओं के जरिए यह एहसास दिलाते हैं कि वो उनकी जिंदगी में कितने खास हैं. “प्यार सिर्फ़ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर हाल में एक-दूसरे को समझने और संभालने का एहसास है” जैसे संदेश रिश्तों में मिठास घोल देते हैं. एक छोटी-सी विश, दिल से लिखा मैसेज या सच्चे जज़्बातों से भरा कोट किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और रिश्तों को और मजबूत बना सकता है. इस वैलेंटाइन डे, अपने शब्दों से प्यार जताइए और अपनों को यह महसूस कराइए कि वो आपके दिल के सबसे करीब हैं.
दिल की हर धड़कन
दिल की हर धड़कन में बस तुम्हारा नाम है,
तुम ही मेरी मोहब्बत, तुम ही मेरा अरमान हो.
प्यार शब्द नहीं
प्यार शब्द नहीं, एहसास बनकर तुम मिले हो,
मेरी अधूरी दुनिया को तुमने पूरा किया है.
तुम पास हो तो हर गम छोटा
तुम पास हो तो हर गम छोटा लगता है,
तुम्हारे बिना ये दिल अधूरा सा लगता है.
तेरे साथ बिताया हर पल
तेरे साथ बिताया हर पल यादगार है,
तू ही मेरा आज और तू ही मेरा कल है.
मोहब्बत की किताब
मोहब्बत की किताब का सबसे खूबसूरत पन्ना हो तुम,
मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सपना हो तुम.
तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी
तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी है,
तुमसे ही मेरी हर कहानी शुरू होती है.
प्यार अगर इबादत है तो
प्यार अगर इबादत है तो तुम मेरी दुआ हो,
मेरे दिल की दुनिया की सबसे खूबसूरत वजह हो.