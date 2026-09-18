Vaishno Devi Yatra 2026: नवरात्रि में बना रहे हैं वैष्णो देवी जाने का प्लान? स्पेशल ट्रेन, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर से लेकर होटल स्टे तक, बुकिंग के लिए A to Z डिटेल!

Vaishno Devi Yatra 2026: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लाखों भक्तों का तांता लग जाता है. त्रिकूट पर्वतों की गोद में लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का यह पवित्र दरबार जम्मू और कश्मीर में स्थित है. दिल्ली से माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के पास यात्रा के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिनमें ट्रेन, फ्लाइट और सड़क मार्ग शामिल हैं. दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है. अधिकांश यात्री कटरा पहुंचने के लिए ट्रेन को सबसे आसान और आरामदायक जरिया मानते हैं, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेनें सीधे नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचती हैं. सफर की शुरुआत करने से पहले यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात, जैसे रजिस्ट्रेशन, ट्रेन का समय, हेलीकॉप्टर बुकिंग और कटरा से भवन तक की ट्रेक की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और मंगलमय हो सके.