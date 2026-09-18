Vaishno Devi Yatra 2026: नवरात्रि में बना रहे हैं वैष्णो देवी जाने का प्लान? स्पेशल ट्रेन, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर से लेकर होटल स्टे तक, बुकिंग के लिए A to Z डिटेल!
Vaishno Devi Yatra 2026: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए लाखों भक्तों का तांता लग जाता है. त्रिकूट पर्वतों की गोद में लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का यह पवित्र दरबार जम्मू और कश्मीर में स्थित है. दिल्ली से माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के पास यात्रा के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं, जिनमें ट्रेन, फ्लाइट और सड़क मार्ग शामिल हैं. दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है. अधिकांश यात्री कटरा पहुंचने के लिए ट्रेन को सबसे आसान और आरामदायक जरिया मानते हैं, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेनें सीधे नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचती हैं. सफर की शुरुआत करने से पहले यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात, जैसे रजिस्ट्रेशन, ट्रेन का समय, हेलीकॉप्टर बुकिंग और कटरा से भवन तक की ट्रेक की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और मंगलमय हो सके.
1. दिल्ली से वैष्णो देवी जाने के रास्ते और ट्रेन विकल्प
दिल्ली से कटरा पहुंचने के लिए भारतीय रेलवे कई बेहतरीन ट्रेनें संचालित करता है. सबसे लोकप्रिय विकल्प नई दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22439 / 22477) है, जो आपको करीब 8 घंटे 20 मिनट में सीधे कटरा पहुंचा देती है. इसके अलावा आप मालवा एसएफ एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, या जम्मू मेल जैसी ट्रेनों से भी सफर कर सकते हैं. अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें, तो दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ान ले सकते हैं, जिसकी अवधि लगभग 1 घंटा 20 मिनट है. जम्मू एयरपोर्ट से कटरा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी या कैब के जरिए 75 से 80 मिनट में तय किया जा सकता है. इसके अलावा जो लोग परिवार के साथ ग्रुप में सफर करना चाहते हैं, वे बाय रोड यानी कार या बस से भी यात्रा का आनंद ले सकते हैं.
2. कटरा पहुंचकर सबसे पहले क्या करना है?
अक्सर लोग यह गलती कर बैठते हैं कि कटरा पहुंचते ही उनकी यात्रा पूरी हो गई, जबकि असलियत में माता वैष्णो देवी की असली चढ़ाई कटरा से ही शुरू होती है. कटरा बेस कैंप पहुंचने के बाद आपको सीधे भवन की ओर जाने की अनुमति नहीं मिलती. सबसे पहले आपको अपनी यात्रा का अनिवार्य पंजीकरण (Yatra Registration) कराना होता है. यह रजिस्ट्रेशन आप आधिकारिक श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन या फिर कटरा में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से ऑफलाइन बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक यात्री को एक आरएफआईडी (RFID) यात्रा एक्सेस कार्ड मिलता है. ध्यान रखें कि बिना इस कार्ड के आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पर ही रोक दिया जाएगा, इसलिए यह कार्ड अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है.
3. कटरा से भवन तक... पैदल, बैटरी कार या घोड़े की सवारी
पंजीकरण पूरा करने के बाद आप कटरा से भवन की ओर अपनी लगभग 12 से 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं. यात्रा के लिए आपके पास कई रास्ते और साधन होते हैं. आप पारंपरिक पुराने रास्ते से जा सकते हैं या फिर आरामदायक और चौड़े 'तारकोट ट्रैक' (Tarakote Track) को चुन सकते हैं. इसके अलावा जो बुजुर्ग या असमर्थ यात्री पैदल चलने में असमर्थ हैं, वे श्राइन बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड पिठ्ठू, पालकी, घोड़ा या बैटरी कार की सेवा ले सकते हैं. रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह खाने-पीने और विश्राम करने के पुख्ता इंतजाम रहते हैं, इसलिए आपको अपने साथ बहुत भारी सामान या सूटकेस ढोने की कोई जरूरत नहीं है.
4. हेलीकॉप्टर सेवा और बुकिंग से जुड़ी सावधानियां
अगर आपके पास समय कम है या आप पैदल चढ़ाई करने से बचना चाहते हैं, तो आप श्राइन बोर्ड की आधिकारिक हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ उठा सकते हैं. यह सेवा कटरा से सांझीछत के बीच संचालित होती है. लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हेलीकॉप्टर के टिकट हमेशा केवल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक करें. किसी भी अनाधिकृत एजेंट या फर्जी वेबसाइट के चक्कर में बिल्कुल न पड़ें, वरना आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं. इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवाएं पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती हैं, इसलिए यात्रा के दिन मौसम का हाल जरूर जांच लें.
5. भैरो बाबा के दर्शन के लिए आधुनिक रोपवे
माता वैष्णो देवी के मुख्य भवन के दर्शन करने के बाद अधिकांश श्रद्धालु भैरो बाबा के मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भैरो दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है. मुख्य भवन से भैरो घाटी की चढ़ाई काफी खड़ी होती है, इसलिए भक्तों की सुविधा के लिए भवन से भैरो जी के बीच रोपवे (Ropeway) सेवा चलाई जाती है. आमतौर पर यह सेवा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है. रोपवे के जरिए आप बहुत कम समय में और बिना थके आसानी से भैरो बाबा के दर्शन करके वापस लौट सकते हैं. हालांकि, यात्रा पर निकलने से पहले एक बार इसका लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें.
6. यात्री स्टे और होटल बुकिंग
यात्रा के दौरान ठहरने के लिए कटरा में आपको हर बजट के होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट मिल जाएंगे. इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खुद भी जम्मू, कटरा, भवन, अर्धकुंवारी और सांझीछत पर अपने विश्राम गृह और डॉरमेट्री की सुविधा प्रदान करता है. यदि आप नवरात्रि या किसी पीक सीजन के दौरान यात्रा कर रहे हैं, तो बिना बुकिंग के बिल्कुल न जाएं. रात के वक्त कटरा पहुंचकर कमरे तलाशने से आपकी सारी थकान बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी ट्रेन या फ्लाइट की टिकट के साथ ही रुकने का कमरा भी एडवांस में बुक कर लें.
7. सफर में साथ क्या रखें और क्या न रखें?
वैष्णो देवी की चढ़ाई के दौरान अपने साथ बहुत भारी सामान बिल्कुल न रखें. अपने दिल्ली वाले होटल या घर का फालतू सामान कटरा के क्लॉकरूम में सुरक्षित रख सकते हैं. रास्ते में गर्म कपड़े, पानी और खाने-पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए केवल एक छोटा सा बैकपैक साथ रखें जिसमें जरूरी दवाइयां, आईडी प्रूफ और आपके जरूरी डॉक्युमेंट्स हों. इसके अलावा चलने के लिए आरामदायक स्पोर्ट्स या ट्रेकिंग जूते पहनें ताकि ढलान और सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त पैरों में दर्द न हो. यात्रा के दौरान हमेशा अपने आरएफआईडी कार्ड को गले में या जेब में सुरक्षित रखें ताकि चेकिंग के दौरान कोई परेशानी न आए.