Fastest Fifty Records: लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, Vaibhav Suryavanshi ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

15 साल के भारतीय बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका A के खिलाफ़ शानदार बल्लेबाज़ी करके क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है. डंबुला में खेलते हुए, उन्होंने श्रीलंका A की गेंदबाज़ी को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया और सिर्फ़ 29 गेंदों में तूफ़ानी 94 रन बनाए. इस ऐतिहासिक पारी के दौरान, उन्होंने सिर्फ़ 11 गेंदों में अपनी हाफ़-सेंचुरी पूरी की. आइए, लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ हाफ़-सेंचुरी लगाने वाले टॉप पाँच बल्लेबाज़ों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.