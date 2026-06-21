Fastest Fifty Records: लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 5 बल्लेबाज, Vaibhav Suryavanshi ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
15 साल के भारतीय बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका A के खिलाफ़ शानदार बल्लेबाज़ी करके क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है. डंबुला में खेलते हुए, उन्होंने श्रीलंका A की गेंदबाज़ी को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया और सिर्फ़ 29 गेंदों में तूफ़ानी 94 रन बनाए. इस ऐतिहासिक पारी के दौरान, उन्होंने सिर्फ़ 11 गेंदों में अपनी हाफ़-सेंचुरी पूरी की. आइए, लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज़ हाफ़-सेंचुरी लगाने वाले टॉप पाँच बल्लेबाज़ों की लिस्ट पर नजर डालते हैं.
जोहान बोथा
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑल-राउंडर और ऑफ-स्पिनर जोहान बोथा अपनी कसी हुई गेंदबाज़ी के लिए जाने जाते थे, लेकिन 2013 में ऑस्ट्रेलिया के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में साउथ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए उन्होंने बल्ले से ज़बरदस्त खेल दिखाया. तस्मानिया के खिलाफ़ निचले क्रम में बल्लेबाज़ी करते हुए बोथा ने सिर्फ़ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा.
कॉलिन मुनरो
न्यूज़ीलैंड के तूफ़ानी बाएं हाथ के बल्लेबाज़ कॉलिन मुनरो के नाम भी लिस्ट-A क्रिकेट में 15 गेंदों में हाफ़-सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है. 2015 में ऑकलैंड के लिए खेलते हुए, मुनरो ने मैदान के चारों ओर छक्कों की बारिश कर दी थी. उनके नाम न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे तेज़ T20 इंटरनेशनल हाफ-सेंचुरी (14 गेंदें) लगाने का रिकॉर्ड भी है.
सरफ़राज़ खान
भारतीय मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ सरफ़राज़ खान अपने आक्रामक बल्लेबाज़ी अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. 2022 विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में मुंबई के लिए खेलते हुए, उन्होंने पंजाब की गेंदबाज़ी के खिलाफ़ सिर्फ़ 15 गेंदों में हाफ़-सेंचुरी लगाई थी. इस लिस्ट में वह तीसरे स्थान पर हैं.
कौशल्या वीरारत्ने
श्रीलंकाई ऑलराउंडर कौशल्या वीरारत्ने ने 2005 में श्रीलंकाई घरेलू क्रिकेट में सिर्फ़ 12 गेंदों में हाफ़-सेंचुरी लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया था. उस पारी के दौरान, उन्होंने एक ही ओवर में पाँच छक्के भी लगाए थे. लिस्ट-A क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड 21 सालों तक अटूट रहा, जब तक कि भारत के वैभव सूर्यवंशी ने इसे तोड़ा नहीं.
वैभव सूर्यवंशी
युवा भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी अब लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज़ हाफ़-सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के खिलाड़ी बन गए हैं. श्रीलंका A के खिलाफ़ मैदान पर उतरते ही उन्होंने तहलका मचा दिया और अपनी 29 गेंदों की 94 रनों की पारी के दौरान सिर्फ़ 11 गेंदों में 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया.