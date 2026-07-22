जिम्बाब्वे में हुए फ्लॉप! तो वैभव सूर्यवंशी समेत 5 खिलाड़ी टीम इंडिया से होंगे बाहर; सभी के पास आखिरी चांस

India vs Zimbabwe T20I: भारतीय क्रिकेट टीम एक नई चुनौती के लिए तैयार हो चुकी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाली T20I सीरीज में इस बार कई युवा खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है. वहीं कुछ खिलाड़ियों के लिए ये मुकाबला अपने करियर को बचाने के लिए भी अहम होने वाला है. टीम इंडिया में अपनी जगह बचाने के लिए उन्हें इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.