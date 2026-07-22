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जिम्बाब्वे में हुए फ्लॉप! तो वैभव सूर्यवंशी समेत 5 खिलाड़ी टीम इंडिया से होंगे बाहर; सभी के पास आखिरी चांस

India vs Zimbabwe T20I: भारतीय क्रिकेट टीम एक नई चुनौती के लिए तैयार हो चुकी है. जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाली T20I सीरीज में इस बार कई युवा खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला है. वहीं कुछ खिलाड़ियों के लिए ये मुकाबला अपने करियर को बचाने के लिए भी अहम होने वाला है. टीम इंडिया में अपनी जगह बचाने के लिए उन्हें इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. 


By: Preeti Rajput | Last Updated: July 22, 2026 1:44:51 PM IST

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भारत के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी. - Photo Gallery
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वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने तीन मैचों में केवल 42 रन ही बनाए. वहीं अब जिम्बाब्वे सीरीज में उनके पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका है. अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो उनकी जगह मुश्किल में पड़ सकती है.

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रिंकू सिंह

भारतीय खिलाड़ी रिंकू सिंह का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. इसी वजह से उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में मौका नहीं दिया गया. उन्हें दोबारा टीम में जगह नहीं मिल पाई, जिसके कारण उनकी वापसी मुश्किल है.

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मयंक यादव

मयंक यादव का IPL 2026 प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. वह पूरे सीजन में एक भी विकेट नहीं ले पाए. फिर भी उन्हें टीम में मौका दिया गया है. वहीं अब उनके पास शानदार गेंदबाजी कर खुद को साबित करने का अंतिम मौका है, वरना टीम में वापसी खतरे में पड़ सकती है.

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रवि बिश्नोई

रवि बिश्नोई इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. जिसके बाद उन्हें उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. वहीं अब उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर मौका मिला है. रवि को इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करना होगा.

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सूर्यांश शेडगे

सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीज में एक-एक मैच खेलने का मौका मिला है. लेकिन उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. वहीं अब जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें खुद को साबित करना होगा, वरना भारतीय टीम में उनकी जगह मुश्किल में पड़ सकती है.

Tags:
Cricket NewsIndia Squad Updatendian Cricket TeamT20I Series
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