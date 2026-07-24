81 छक्कों का तूफान, वैभव सूर्यवंशी ने चकनाचूर किए सचिन-गेल समेत कई दिग्गजों के रिकॉर्ड
Vaibhav Suryavanshi: जब भी इंडियन क्रिकेट में नए दौर की बात होती है, तो एक युवा खिलाड़ी का उभरना दुनिया को हैरान कर देता है. 2026 में क्रिकेट की दुनिया की जुबान पर एक ऐसा ही नाम है वैभव सूर्यवंशी कुछ ही महीनों में इस युवा स्टार ने अपनी ज़बरदस्त बैटिंग से वो कारनामे कर दिखाए हैं, जिनके बारे में बड़े-बड़े दिग्गज भी अपने करियर के आखिर में सिर्फ़ सपना देखते हैं. गेंद को बाउंड्री के पार भेजना और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाना इस युवा सेंसेशन की आदत बन गई है.
IPL में सबसे ज्यादा छक्के
वैभव सूर्यवंशी के सपनों के साल की नींव IPL 2026 में ही रखी गई थी. जब T20 के सबसे बड़े मंच पर अनुभवी बॉलर संघर्ष कर रहे थे, तब वैभव ने बिना डरे चौकों और छक्कों की बरसात कर दी. उन्होंने इस सीज़न में विरोधी बॉलरों को धूल चटा दी, रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए.
तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड
यह कोई छोटी बात नहीं थी. उन्होंने T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बैट्समैन माने जाने वाले क्रिस गेल का एक IPL सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया. इस परफॉर्मेंस से दुनिया को साफ हो गया कि इंडियन क्रिकेट को एक ऐसा अग्रेसिव ओपनर मिल गया है जो आने वाले सालों में बॉलर्स के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगा.
2026 में छक्कों का बेताज बादशाह
IPL में दिखाया गया यह ज़बरदस्त फॉर्म सिर्फ एक टूर्नामेंट तक ही सीमित नहीं रहा. 2026 में, वैभव का बल्ला सभी फॉर्मेट के T20 मैचों में लगातार आग उगल रहा है. उन्होंने इस साल अब तक कुल 81 छक्के लगाए हैं. इस आंकड़े के साथ, वह 2026 में सबसे ज्यादा T20 छक्के लगाने वाले इंडियन बैट्समैन की लिस्ट में टॉप पर हैं. ग्लोबल लेवल पर, सिर्फ न्यूजीलैंड के फिन एलन (90 छक्के) उनसे आगे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में, वैभव ने एक बार फिर अपना ज़बरदस्त फॉर्म दिखाया. इस मैच में, उन्होंने चार गगनचुंबी छक्के लगाए, जिससे 2026 के T20I में उनका 80 का आंकड़ा आसानी से पार हो गया.
दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा
अगर इस लिस्ट में दूसरे इंडियन बैट्समैन को देखें, तो वैभव के बाद अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर आते हैं. हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I में अभिषेक का बल्ला खामोश रहा, लेकिन वे इस साल 74 छक्कों के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं. भारत के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में दो शानदार छक्के लगाए, जिससे 2026 में T20I में उनके कुल छक्के 71 हो गए. लिस्ट में आगे संजू सैमसन 52 छक्कों के साथ चौथे और अपनी पावर-हिटिंग के लिए मशहूर शिवम दुबे 49 छक्कों के साथ पांचवें नंबर पर हैं.
सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटा
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला T20I सिर्फ वैभव की पारी के लिए ही नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास में दर्ज एक बड़े रिकॉर्ड के लिए भी याद किया जाएगा. मैदान पर आते ही वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया, और सिर्फ 18 गेंदों में अपनी धमाकेदार हाफ-सेंचुरी पूरी की.उन्होंने अपनी 19 गेंदों की तूफानी पारी में चार शानदार चौके और चार गगनचुंबी छक्के लगाए. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी पहली हाफ-सेंचुरी थी. इस पारी के साथ, वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र के बैट्समैन और T20I में सबसे कम उम्र में हाफ-सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इस मामले में, उन्होंने इंडियन क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
शुरुआती इंटरनेशनल करियर की एग्रेसिव शुरुआत
वैभव भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हों, लेकिन उनके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वह किस एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली चार पारियों में, उन्होंने 23 की एवरेज से 92 रन बनाए हैं. लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है, वह है उनका स्ट्राइक रेट. इन चार पारियों में, वैभव ने 209.10 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.इस छोटी लेकिन बहुत असरदार 92 रन की पारी में, उन्होंने नौ छक्के और पांच चौके लगाए हैं. जिस निडरता और बोल्डनेस के साथ यह युवा खिलाड़ी बड़े स्टेज पर बैटिंग कर रहा है, उसने इंडियन टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को खुश कर दिया है. साल 2026 वैभव सूर्यवंशी का है, और जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं, यह उनके ऐतिहासिक करियर की बस शुरुआत है.