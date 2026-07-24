81 छक्कों का तूफान, वैभव सूर्यवंशी ने चकनाचूर किए सचिन-गेल समेत कई दिग्गजों के रिकॉर्ड

शुरुआती इंटरनेशनल करियर की एग्रेसिव शुरुआत

वैभव भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हों, लेकिन उनके स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वह किस एग्रेसिव माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली चार पारियों में, उन्होंने 23 की एवरेज से 92 रन बनाए हैं. लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है, वह है उनका स्ट्राइक रेट. इन चार पारियों में, वैभव ने 209.10 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं.इस छोटी लेकिन बहुत असरदार 92 रन की पारी में, उन्होंने नौ छक्के और पांच चौके लगाए हैं. जिस निडरता और बोल्डनेस के साथ यह युवा खिलाड़ी बड़े स्टेज पर बैटिंग कर रहा है, उसने इंडियन टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को खुश कर दिया है. साल 2026 वैभव सूर्यवंशी का है, और जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं, यह उनके ऐतिहासिक करियर की बस शुरुआत है.