Youngest Player T20I Century: वैभव सूर्यवंशी का टूटा सपना! ये हैं सबसे कम उम्र में T20I शतक ठोकने वाले 5 खिलाड़ी

Youngest Player T20I Century: वैभव सूर्यवंशी का टूटा सपना! ये हैं सबसे कम उम्र में T20I शतक ठोकने वाले 5 खिलाड़ी
15 वर्षीय भारतीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी के पास दुनिया में सबसे कम उम्र में T20I शतक जड़ने का सुनहरा मौका था. जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए वह इतिहास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन शतक से केवल 19 रन दूर (81 रन पर) आउट हो गए. अगर वह शतक बना लेते तो 16 साल का होने से पहले अंतरराष्ट्रीय शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाते. आइए जानते हैं T20I में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के 5 खिलाड़ियों के बारे में…
गुस्ताव मैककॉन (फ्रांस)
उम्र: 18 साल, 280 दिन
मैच: बनाम स्विट्जरलैंड (25 जुलाई, 2022)
फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन के नाम अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. 2022 T20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर में स्विट्जरलैंड के खिलाफ उन्होंने महज 18 साल और 280 दिन की उम्र में 61 गेंदों पर 109 रनों की आतिशी पारी खेली थी. वह 19 साल का होने से पहले सेंचुरी बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.
सेलिम सलाऊ (नाइजीरिया)
उम्र: 19 साल, 30 दिन
मैच: बनाम आइवरी कोस्ट (24 नवंबर, 2024)
नाइजीरिया के आक्रामक बल्लेबाज सेलिम सलाऊ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने आइवरी कोस्ट के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए महज 19 साल और 30 दिन की उम्र में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय T20 शतक ठोका था. उनकी इस पारी ने अफ्रीकी क्रिकेट में नाइजीरियाई युवाओं का दबदबा साबित किया था.
युवराज समरा (कनाडा)
उम्र: 19 साल, 141 दिन
मैच: बनाम न्यूजीलैंड (17 फरवरी, 2026)
कनाडा के युवा स्टार युवराज समरा ने न्यूजीलैंड के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक यादगार शतक जड़ा था. महज 19 साल और 141 दिन की उम्र में खेली गई इस तूफानी पारी के दम पर वह T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने.
मोनरूक्स कासेलमन (बोत्सवाना)
उम्र: 19 साल, 203 दिन
मैच: बनाम आइवरी कोस्ट (28 मई, 2026)
बोत्सवाना के बल्लेबाज मोनरूक्स कासेलमन ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ मैदान के चारों तरफ चौके-छक्के बरसाए थे. उन्होंने केवल 19 साल और 203 दिन की उम्र में अपनी सेंचुरी पूरी की और सबसे कम उम्र में T20I शतक ठोकने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथा स्थान हासिल किया.
कुशल मल्ला (नेपाल)
उम्र: 19 साल, 206 दिन
प्रतिद्वंदी (टीम): मंगोलिया
मैच की तारीख: 27 सितंबर, 2023
नेपाल के आक्रामक ऑलराउंडर कुशल मल्ला ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ इतिहास रचा था. उन्होंने महज 34 गेंदों में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ दिया था. 19 साल और 206 दिन की उम्र में बनी उनकी यह ऐतिहासिक सेंचुरी T20I में सबसे कम उम्र में शतक ठोकने वाले बल्लेबाजों की ऑल-टाइम सूची में 5वें नंबर पर आती है.