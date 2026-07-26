Youngest Player T20I Century: वैभव सूर्यवंशी का टूटा सपना! ये हैं सबसे कम उम्र में T20I शतक ठोकने वाले 5 खिलाड़ी

15 वर्षीय भारतीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी के पास दुनिया में सबसे कम उम्र में T20I शतक जड़ने का सुनहरा मौका था. जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए वह इतिहास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन शतक से केवल 19 रन दूर (81 रन पर) आउट हो गए. अगर वह शतक बना लेते तो 16 साल का होने से पहले अंतरराष्ट्रीय शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाते. आइए जानते हैं T20I में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के 5 खिलाड़ियों के बारे में…