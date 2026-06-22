वैभव सूर्यवंशी नॉकआउट मैचों के बादशाह हैं, दबाव भरे मुकाबलों में जमकर बोलता है बल्ला, कब कब टीम को बचाया?

वैभव ने खींचा सबका ध्यान

भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. खास बात यह है कि उन्होंने इस साल खेले पांचों नॉकआउट मुकाबलों में 50 से अधिक रन बनाए हैं. उनकी इन पारियों ने उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी साबित कर दिया है. इतना ही नहीं, उनकी पांच में से चार पारियां टीम की जीत में भी निर्णायक साबित हुईं. आइए बात करते हैं उन सभी 5 नॉकआउट मैचों की.