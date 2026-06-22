वैभव सूर्यवंशी नॉकआउट मैचों के बादशाह हैं, दबाव भरे मुकाबलों में जमकर बोलता है बल्ला, कब कब टीम को बचाया?
वैभव ने खींचा सबका ध्यान
भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी ने साल 2026 में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. खास बात यह है कि उन्होंने इस साल खेले पांचों नॉकआउट मुकाबलों में 50 से अधिक रन बनाए हैं. उनकी इन पारियों ने उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी साबित कर दिया है. इतना ही नहीं, उनकी पांच में से चार पारियां टीम की जीत में भी निर्णायक साबित हुईं. आइए बात करते हैं उन सभी 5 नॉकआउट मैचों की.
अंडर 19 विश्व कप से सफर शुरू
वैभव का शानदार सफर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 से शुरू हुआ. उन्होंने अफगानिस्तान अंडर-19 के खिलाफ सेमीफाइनल में मात्र 33 गेंदों पर 68 रन बनाकर भारत को फाइनल में पहुंचाया.
फाइनल में ठोके 175 रन
इसके बाद इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन की विस्फोटक पारी खेलकर टीम को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. यह नॉकआउट मैचों में उनकी दूसरी सबसे अच्छी पारी खेली.
हैदराबाद को धोया
अंडर-19 क्रिकेट में सफलता के बाद वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में 29 गेंदों पर 97 रन बनाए. इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर-2 में 47 गेंदों पर 96 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को मजबूती दी.
गुजरात के खिलाफ धांसू बैटिंग
इसके बाद आईपीएल के फाइनल में पहुंचने के लिए राजस्थान को गुजरात के खिलाफ मैच जीतना बहुत जरूरी था, और सूर्यवंशी ने क्वालिफायर 2 के इस बड़े प्रेशर वाले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एकदम धांसू बैटिंग की. उन्होंने महज 47 गेंदों पर 96 रनों की एक बहुत ही समझदारी भरी पारी खेली. हालांकि, राजस्थान फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी.
वनडे ट्राई-सीरीज फाइनल
वनडे ट्राई-सीरीज के फाइनल जैसे बड़े खिताबी मुकाबले में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर जमकर बोला. वैसे तो यह 50 ओवर का मैच था, लेकिन उन्होंने पिच पर कदम रखते ही बिल्कुल टी-20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन ठोक दिए. हालांकि, वह अपने शतक से चूक गए और आउट हो गए. हालांकि, भारत ने फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया.