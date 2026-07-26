IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 16 साल से पहले दो अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले पहले मेंस क्रिकेटर बने

सीनियर खिलाड़ी भी कर रहे मदद

ईशान किशन ने बताया कि वैभव अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार हैं और उन्हें अपने खेल की अच्छी समझ है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भारतीय टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैभव सोशल मीडिया की चर्चा और बाहरी दबाव से दूर रहें. टीम चाहती है कि युवा बल्लेबाज का पूरा ध्यान केवल क्रिकेट पर रहे, ताकि वह आने वाले समय में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहें.