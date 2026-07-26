IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, 16 साल से पहले दो अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले पहले मेंस क्रिकेटर बने
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में इतिहास रच दिया. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो अब तक कोई भी मेंस क्रिकेटर नहीं बना सका था. उनकी इस उपलब्धि की पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा हो रही है.
81 रन की दमदार पारी
वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 49 गेंदों पर 81 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में आठ चौके और चार छक्के शामिल रहे. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा. इस पारी के दौरान उन्होंने अपना दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक भी पूरा किया.
16 साल से पहले बनाया बड़ा रिकॉर्ड
इस अर्धशतक के साथ वैभव सूर्यवंशी 16 साल की उम्र से पहले दो अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले मेंस क्रिकेटर बन गए. उन्होंने इस मामले में नेपाल के युवा बल्लेबाज कुशल मल्ला को पीछे छोड़ दिया. कुशल मल्ला ने 16 साल की उम्र से पहले केवल एक अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया था.
जिम्बाब्वे दौरा रहा यादगार
वैभव सूर्यवंशी के लिए जिम्बाब्वे दौरा बेहद शानदार साबित हुआ. पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे युवा अर्धशतकवीर बनने का रिकॉर्ड बनाया था. दूसरे मुकाबले में उन्होंने नौ गेंदों पर 20 रन की तेज पारी खेली और तीसरे मैच में 81 रन बनाकर अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा.
लगातार बढ़ रहा है कद
इतनी कम उम्र में लगातार शानदार प्रदर्शन ने वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा बना दिया है. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें लंबे समय तक भारतीय टीम के लिए खेलने की क्षमता है. उनकी निडर बल्लेबाजी और बड़े मंच पर आत्मविश्वास से खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है.
ईशान किशन बने बड़े भाई
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन इस दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़े भाई और मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं. दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला है. ईशान लगातार युवा बल्लेबाज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के माहौल को समझने और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की सलाह दे रहे हैं.
सीनियर खिलाड़ी भी कर रहे मदद
ईशान किशन ने बताया कि वैभव अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार हैं और उन्हें अपने खेल की अच्छी समझ है. उन्होंने यह भी खुलासा किया कि भारतीय टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैभव सोशल मीडिया की चर्चा और बाहरी दबाव से दूर रहें. टीम चाहती है कि युवा बल्लेबाज का पूरा ध्यान केवल क्रिकेट पर रहे, ताकि वह आने वाले समय में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहें.