चैत्र नवरात्रि में काशी क्यों बन जाती है सबसे शक्तिशाली? जानिए इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य

काशी की अद्भुत शक्ति

एक छिपी हुई रहस्य से भरी शक्ति आपको अदृश्य रूप से घेरे रहती है, फिर भी अनसुनी रह जाती है. बहुत से लोग यहां आते हैं, पूजा-प्राथना करते हैं और वापस चले जाते हैं. लेकिन इस एनर्जी को महसूस करने के लिए काफी कम लोग रुकते हैं और सचमुच जुड़ सकते हैं. क्योंकि काशी को देखने भर से असली जादू या शक्ति को महसूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना बहुत जरुरी है.