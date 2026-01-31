यूपी को मिली नई पहचान, पटना पक्षी विहार दुनिया के नक्शे में हुआ शामिल; 11वां वेटलैंड ‘रामसर साइट’

Patna Bird Sanctuary : उत्तर-प्रदेश के एटा का पटना पक्षी विहार अब दुनिया के नक्शे में शामिल हो गया है. पटना पक्षी विहार अब रामसर साइट बन गया है. यह यूपी का 11वां वेटलैंड है. जिसे रामसर साइट के तौर पर पहचान मिली है. इससे उत्तर-प्रदेश के साथ-साथ पूरे देश के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई पहचान और मजबूती मिली है. फिलहाल पक्षी विहार में अब तक 178 पक्षी प्रजातियां और 252 वनस्पतियों की प्रजातियां मौजूद हैं.