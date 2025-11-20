7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी
Bride Runaway From Marriage: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के सात फेरे लेने के बाद विदाई से ठीक पहले दुल्हन रहस्यमय तरीके से अपनी ही शादी से फरार हो जाती है. इस पूरी घटना के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल मच जाता है. तो वहीं, दूसरी तरफ दूल्हे ने बताया कि अपनी जमीन गिरवी रख कर यह शादी करवाई गई थी. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए.
बाराबंकी से हैरान करने वाला मामला
यह सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे की है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है.
दूल्हा-दुल्हन और रिश्ते का विवरण
बंकी कस्बे की रहने वाली पल्लवी (दुल्हन) और घुंघटेर थाना क्षेत्र के रहने वाला सुनील गौतम (दूल्हा) दोनों का रिश्ता तीन महीने पहले ही तय हुआ था.
धूमधाम से पहुंची थी बारात
मंगलवार रात को धूमधाम और जोरदार स्वागत के बीच 11 गाड़ियों में करीब 90 बारातियों के साथ बारात दुल्हन के घर पर पहुंची थी.
संपन्न हुईं सभी रस्में
रात भर द्वारपूजा से लेकर जयमाल, डीजे पर डांस, और सात फेरों तक शादी की सभी रस्में पूरी की गईं.
दूल्हे का बड़ा बलिदान
दूल्हे सुनील गौतम ने शादी में कोई कमी न रहे, इसलिए अपनी तीन बीघे ज़मीन को 1.60 लाख रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे.
विदाई से ठीक पहले का समय
बुधवार सुबह जब शादी के बाद विदाई की तैयारी शुरू हुई, तब यह हैरान करने वाली घटना सामने आई.
दुल्हन का रहस्यमय तरीके से गायब होना
विदाई के समय परिजनों ने देखा कि दुल्हन पल्लवी अपने कमरे में नहीं है और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है.
दुल्हन की तलाश और इलाके में मचा हड़कंप
शुरुआत में आसपास तलाश की गई, लेकिन दोपहर तक भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया.
प्रेमी के साथ भागने की आशंका
काफी खोजबीन के बाद यह आशंका जताई गई कि दुल्हन ने शादी की रस्में पूरी करने के बाद रात में ही मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बनाया और मौके से फरार भी हो गई.
पुलिस में शिकायत और वापसी
दूल्हा सुनील गौतम को बिना दुल्हन के बारात वापस लौटानी पड़ी. दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराया. पुलिस ने मामले मं जांच पड़ताल शुरू कर दी है.