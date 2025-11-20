  • Home>
  • Gallery»
  • 7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी

7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी

Bride Runaway From Marriage: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के सात फेरे लेने के बाद विदाई से ठीक पहले दुल्हन रहस्यमय तरीके से अपनी ही शादी से फरार हो जाती है. इस पूरी घटना के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल मच जाता है. तो वहीं, दूसरी तरफ दूल्हे ने बताया कि अपनी जमीन गिरवी रख कर यह शादी करवाई गई थी. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए. 


By: DARSHNA DEEP | Last Updated: November 20, 2025 7:05:25 PM IST

Follow us on
Google News
Shocking case from Barabanki - Photo Gallery
1/10

बाराबंकी से हैरान करने वाला मामला

यह सनसनीखेज घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बे की है, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है.

Bride and groom and their relationship - Photo Gallery
2/10

दूल्हा-दुल्हन और रिश्ते का विवरण

बंकी कस्बे की रहने वाली पल्लवी (दुल्हन) और घुंघटेर थाना क्षेत्र के रहने वाला सुनील गौतम (दूल्हा) दोनों का रिश्ता तीन महीने पहले ही तय हुआ था.

The wedding procession arrived with great pomp - Photo Gallery
3/10

धूमधाम से पहुंची थी बारात

मंगलवार रात को धूमधाम और जोरदार स्वागत के बीच 11 गाड़ियों में करीब 90 बारातियों के साथ बारात दुल्हन के घर पर पहुंची थी.

All rituals completed - Photo Gallery
4/10

संपन्न हुईं सभी रस्में

रात भर द्वारपूजा से लेकर जयमाल, डीजे पर डांस, और सात फेरों तक शादी की सभी रस्में पूरी की गईं.

7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी - Photo Gallery
5/10

दूल्हे का बड़ा बलिदान

दूल्हे सुनील गौतम ने शादी में कोई कमी न रहे, इसलिए अपनी तीन बीघे ज़मीन को 1.60 लाख रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे.

Time just before the departure - Photo Gallery
6/10

विदाई से ठीक पहले का समय

बुधवार सुबह जब शादी के बाद विदाई की तैयारी शुरू हुई, तब यह हैरान करने वाली घटना सामने आई.

The mysterious disappearance of the bride - Photo Gallery
7/10

दुल्हन का रहस्यमय तरीके से गायब होना

विदाई के समय परिजनों ने देखा कि दुल्हन पल्लवी अपने कमरे में नहीं है और वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है.

Search and commotion in the area - Photo Gallery
8/10

दुल्हन की तलाश और इलाके में मचा हड़कंप

शुरुआत में आसपास तलाश की गई, लेकिन दोपहर तक भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया.

Fear of running away with lover - Photo Gallery
9/10

प्रेमी के साथ भागने की आशंका

काफी खोजबीन के बाद यह आशंका जताई गई कि दुल्हन ने शादी की रस्में पूरी करने के बाद रात में ही मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ भागने का प्लान बनाया और मौके से फरार भी हो गई.

Complaint to the police and withdrawal - Photo Gallery
10/10

पुलिस में शिकायत और वापसी

दूल्हा सुनील गौतम को बिना दुल्हन के बारात वापस लौटानी पड़ी. दूल्हे पक्ष ने दुल्हन के परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराया. पुलिस ने मामले मं जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Tags:
barabanki newsBride Mysterioulsy AbscondsGroomLand Mortgagemarriage rituals
7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी - Photo Gallery
7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी - Photo Gallery
7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी - Photo Gallery
7 फेरों के बाद विदाई से पहले ‘फ़ुर्र’ हुई दुल्हन, जमीन गिरवी रख कर रचाई गई थी शादी - Photo Gallery