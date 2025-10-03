घर पर ऐसे करें अपने बेलन को साफ, कभी नहीं लगेगी फफूंदी
बेलन (Rolling Pin) की डीप क्लीनिंग (Deep Cleaning) करना बेहद ही ज़रूरी है. नमक (Salt) और नींबू के छिलके (Lemon Peels) का इस्तेमाल करके आप बेलन को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं.
बेलन को हफ्ते में एक बार करें साफ
बेलन को हफ्ते में कम से कम एक बार डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है. हफ्ते में आप एक बार साफ कर सकते हैं.
नमक से बढ़िया नहीं है कुछ और
नमक एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर और एक्सफोलिएटर है, जिससे तुरंत आपका बेलन साफ हो जाएगा.
नींबू के छिलके से चिपचिपापन होता है दूर
बेलन पर नमक और नींबू के छिलके से स्क्रब करने से चिपचिपापन जल्द ही दूर हो जाता है.
बेलन से बैक्टीरिया को ऐसे करें साफ
नमक और नींबू के छिलके बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं.
गर्म पानी से बेलन हो जाएगा साफ
बेलन को साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकी चिपचिपापन जल्द साफ हो सके.
साफ करने के बाद अच्छे से सुखाएं बेलन
बेलन को अच्छे से साफ करने के बाद सुखाना बेहद ज़रूरी हो जाता है.
गीले बेलन में बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना
गीले बेलन में फफूंदी और बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है.
आंच पर सुखाने से नमी होती है दूर
बेलन को आंच पर सुखाने से नमी जल्द ही दूर हो जाती है और बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं.
बेलन की सफाई से बनी रहती है गुणवत्ता
सही तरह से बेलन की सफाई करने से उसकी गुणवत्ता बनी रहती है.
डीप क्लीनिंग से अनुभव होता है बेहतर
बेलन की डीप क्लीनिंग करने से रोटी बनाने का अनुभव होता है और भी बेहतर.
Disclaimer:
यह जानकारी सामान्य ज्ञान और घरेलू नुस्खों पर आधारित है. किसी भी समस्या के लिए अपने चिकित्सक से परामर्श लें. किसी भी संभावित या गलत सूचना के लिए InKhabar जिम्मेदार नहीं हैं.