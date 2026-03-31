Condom Demand: युद्ध के समय क्यों बढ़ जाती है कंडोम की डिमांड? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Condom Demand: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जब भी कई युद्ध होता है, तो सप्लाई चेन पूरी तरह से बदल जाती है. सप्लाई चेन में बदलाव के कारण भविष्य में कंडोम की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. वैसे तो इसे यौन स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंडोम सैन्य लॉजिस्टिक्स का एक जरूरी हिस्सा रहा है. आइए जानते हैं आखिर क्यों युद्ध के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है.