कृति आलिया एश्वर्या को पीछे छोड़…एक्ट्रेस जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल; देखें Photos
Urvashi Rautela Photos: उर्वशी रौतेला को खास जेम्स बॉन्ड 007 गाला में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे इंटरनेशनल लक्ज़री सर्कल में उनकी बढ़ती लोकप्रियता का पता चलता है. उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर इंटरनेशनल स्टेज पर सुर्खियां बटोरी हैं. दुनिया भर में पसंद की जाने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में लक्ज़री ब्रांड्स ‘एबेल रिचर्ड’ और ‘मोंटेग्राप्पा’ द्वारा आयोजित शानदार जेम्स बॉन्ड 007 “अ व्यू टू अ किल” गाला में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई.
उर्वशी बनीं गाला की खास मेहमान
ग्लोबल लक्जरी इंडस्ट्री के सबसे हाई-प्रोफाइल आयोजनों में से एक माने जाने वाले इस गाला में खास मेहमान और इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स शामिल हुए.
बनीं इकलौती भारतीय
उर्वशी इसमें शामिल होने वाली इकलौती भारतीय थीं, जो इंटरनेशनल लक्जरी, फैशन और शोबिज की दुनिया में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है.
उर्वशी लगी बेहद खूबसूरत
उर्वशी रौतेला बेज रंग के शिमरी गाउन, स्टाइलिश हेयरस्टाइल और ग्लोइंग मेकअप में बेहद खूबसूरत लग रही थीं.
हैंडबैग बना चर्चा का विषय
हालांकि, उनके लुक की सबसे खास बात 'एबेल रिचर्ड' का खास तौर पर उनके लिए बनाया गया हैंडबैग था, जिसकी कीमत 50 मिलियन डॉलर है.
उर्वशी को किसलिए पहचाना जाता है?
उर्वशी रौतेला को अक्सर रेड-कार्पेट अपीयरेंस, ग्लोबल कोलैबोरेशन और फैशन चॉइस के लिए पहचाना जाता है.
उर्वशी ग्लोबल स्टेज पर बना रही पहचान
जेम्स बॉन्ड 007 गाला में उनकी हालिया मौजूदगी एक बार फिर दिखाती है कि कैसे भारतीय सेलिब्रिटी हाई-एंड लक्ज़री इवेंट्स में ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं.