कृति आलिया एश्वर्या को पीछे छोड़…एक्ट्रेस जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल; देखें Photos

Urvashi Rautela Photos: उर्वशी रौतेला को खास जेम्स बॉन्ड 007 गाला में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे इंटरनेशनल लक्ज़री सर्कल में उनकी बढ़ती लोकप्रियता का पता चलता है. उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर इंटरनेशनल स्टेज पर सुर्खियां बटोरी हैं. दुनिया भर में पसंद की जाने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में लक्ज़री ब्रांड्स ‘एबेल रिचर्ड’ और ‘मोंटेग्राप्पा’ द्वारा आयोजित शानदार जेम्स बॉन्ड 007 “अ व्यू टू अ किल” गाला में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई.