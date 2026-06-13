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कृति आलिया एश्वर्या को पीछे छोड़…एक्ट्रेस जेम्स बॉन्ड 007 गाला में हुईं शामिल; देखें Photos

Urvashi Rautela Photos: उर्वशी रौतेला को खास जेम्स बॉन्ड 007 गाला में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे इंटरनेशनल लक्ज़री सर्कल में उनकी बढ़ती लोकप्रियता का पता चलता है. उर्वशी रौतेला ने एक बार फिर इंटरनेशनल स्टेज पर सुर्खियां बटोरी हैं. दुनिया भर में पसंद की जाने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में लक्ज़री ब्रांड्स ‘एबेल रिचर्ड’ और ‘मोंटेग्राप्पा’ द्वारा आयोजित शानदार जेम्स बॉन्ड 007 “अ व्यू टू अ किल” गाला में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई.


By: Sohail Rahman | Published: June 13, 2026 4:56:15 PM IST

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ग्लोबल लक्जरी इंडस्ट्री के सबसे हाई-प्रोफाइल आयोजनों में से एक माने जाने वाले इस गाला में खास मेहमान और इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स शामिल हुए.

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हालांकि, उनके लुक की सबसे खास बात 'एबेल रिचर्ड' का खास तौर पर उनके लिए बनाया गया हैंडबैग था, जिसकी कीमत 50 मिलियन डॉलर है.

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जेम्स बॉन्ड 007 गाला में उनकी हालिया मौजूदगी एक बार फिर दिखाती है कि कैसे भारतीय सेलिब्रिटी हाई-एंड लक्ज़री इवेंट्स में ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बना रहे हैं.

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