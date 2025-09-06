  • Home>
  माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा?

माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा?

Urfi Javed Viral post: सोशल मीडिया स्टार और फैशन आइकन उर्फी जावेद (Urfi Jved) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर रोती हुई सेल्फी और घायल सिर की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे फैंस चिंतित हो गए। उन्होंने साथ में कुछ उत्सव-वाले पलों की झलक भी दी और यह भी बताया कि उन्हें जीत के बावजूद नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। लोग उनकी बुराई भी कर रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने वजह नहीं बताई।

By: Ananya verma Last Updated: September 6, 2025 11:17:00 IST
1/7
1/7

कौन हैं उर्फी जावेद ?

उर्फी जावेद (Urfi Javed) एक सोशल मीडिया सेंसेशन और फैशन आइकन हैं। उनके बोल्ड और यूनिक आउटफिट्स अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम (Instagram) पर रोती हुई सेल्फी शेयर की, जिसने उनके फैंस में चिंता पैदा कर दी। उनके फैशन और पर्सनैलिटी ने उन्हें सबकी नजरों में ले आता है— दोनों दिलाई है।

2/7
2/7

वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट

उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने कुछ रोते हुए और घायल सिर की तस्वीरें इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर कीं लेकिन वजह नहीं बताई। तस्वीरें देखते ही फैंस ने चिंता जताई और पूछने लगे कि क्या हुआ। कई लोगों ने प्यार भरे कमेंट किए और उनकी सेहत व हालात के बारे में पूछताछ की। पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है।

3/7
3/7

गणपति भगवान के साथ तस्वीरें

रोते हुए पोस्ट के साथ उन्होंने गणपति समारोह की कुछ झलकियां भी दीं। इस तरह के खुशियों भरे पलों ने उनके फॉलोअर्स में मिली-जुली भावना जगाईं। लोग उत्सव और दुःख , दोनों एक साथ देखने पर हैरान हुए और तरह-तरह की चिंताएँ जताई और सहारा दिया ।

4/7
4/7

मिलने वाले गालियों के स्क्रीनशॉट्स

उर्फी जावेद ने अपने डीएम के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनमें नफरत और गाली-गलौज थी। उन्होंने लम्बा नोट लिखकर कहा कि नफरत तब भी नहीं रुकेगी जब वह सिर्फ कपड़े पहनती हैं और अब तो जीतने पर भी मिल रही है। ऐसे संदेश देखकर वे दुखी हुईं पर उन्होंने बताया कि यह नया नहीं है।

5/7
5/7

टीवी रियलिटी शो में हासील की जीत

उर्फी जावेद ने रियलिटी शो 'The Traitors' जीता, और निकिता लूथर के साथ मिलकर इनाम रुपये 70.05 लाख जीता। शो में 20 से ज्यादा सेलिब्रिटी थे और फाइनल में उन्होंने हार्श गुजरल को हराया। यह जीत उनके करियर का बड़ा पल माना गया और मीडिया में खूब खबर बनी।

6/7
6/7

उर्फी जावेद के प्रोजेक्ट्स और भविष्य

उर्फी जावेद की वेब सीरीज 'Follow Kar Lo Yaar' अमेजन प्राइम पर आई जिसका फोकस उनके जीवन और पहचान पर था। उनकी पॉपुलैरिटी और विवाद, दोनों उन्हें नए मौके दे रहे हैं। फैंस और आलोचक बने रहेंगे, पर उर्फी अपने काम और अंदाज से आगे बढ़ने का इरादा रखती हैं।

7/7
7/7

Disclaimer

यह जानकारी केवल पढ़ने और समझने के लिए है। किसी भी काम या फैसले के लिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें।

माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा? - Photo Gallery

माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा? - Photo Gallery

माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा? - Photo Gallery
माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा? - Photo Gallery
माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा? - Photo Gallery
माथे पर चोट, आंखों में आंसू, Urfi Javed की ऐसी हालत देखकर सहम गए फैंस, क्या हुआ ऐसा? - Photo Gallery
