बिना कपड़ों के मीडिया के सामने पहुंची Urfi Javed, न्यू लुक में दिए ऐसे सेक्सी पोज, देख उड़ गए लोगों के होश

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद, जो अपनी अतरंगी और अजीबो-गरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं, अक्सर इसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी वह हाफ न्यूड फोटोशूट करवाती हैं, तो कभी फूलों और पत्तियों को अपने शरीर पर चिपकाकर अपनी बोल्डनेस और सेक्सी लुक्स से सोशल मीडिया पर आग लगा देती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उर्फी जावेद ने अपने अतरंगी आउटफिट से सारे कैमरों की स्पॉटलाइट चुरा ली है। तो चलिए, देखते हैं उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं।