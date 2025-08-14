बिना कपड़ों के मीडिया के सामने पहुंची Urfi Javed, न्यू लुक में दिए ऐसे सेक्सी पोज, देख उड़ गए लोगों के होश
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद, जो अपनी अतरंगी और अजीबो-गरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं, अक्सर इसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। कभी वह हाफ न्यूड फोटोशूट करवाती हैं, तो कभी फूलों और पत्तियों को अपने शरीर पर चिपकाकर अपनी बोल्डनेस और सेक्सी लुक्स से सोशल मीडिया पर आग लगा देती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उर्फी जावेद ने अपने अतरंगी आउटफिट से सारे कैमरों की स्पॉटलाइट चुरा ली है। तो चलिए, देखते हैं उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही हैं।
उर्फी जावेद की अतरंगी लाल ब्रा पिक
इस आउटफिट में उर्फी जावेद ने लाल रंग का टॉप पहना हुआ है, जिसमें उन्होंने हॉर्न लगाया हुआ है। इसके साथ उन्होंने ब्लैक जींस को ओपन स्टाइल में पहन रखा है। उनकी इस फोटो को देखकर लोगों की निगाहें उनके टॉप से हट ही नहीं रही हैं।
उर्फी जावेद की सेमी न्यूड तस्वीर
इस फोटो में उर्फी ने ब्लैक नेट की आउटफिट पहन रखी है, जिसमें उन्होंने अपने हाथों से हाफ बॉडी को कवर कर रखा है। सेक्सी अंदाज में फ्लोर पर आकर तस्वीरें क्लिक करवाई हैं। उर्फी की इस फोटो को देखकर सबकी नजरें फोटो पर ही अटक गई हैं।
उर्फी जावेद कॉन ड्रेस तस्वीरें
उर्फी की ये फोटो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, जिसे देखकर हर किसी की आँखें खुली की खुली रह गई हैं। इसमें उन्होंने पिंक कलर की कोन ड्रेस पहन रखी है, और हमेशा की तरह ट्रोलर्स उर्फी को ट्रोल कर रहे हैं।
उर्फी जावेद की सारी हदें पार कर देने वाली तस्वीर
उर्फी ने इस तस्वीर में अपने अपर बॉडी पार्ट को रोज से कवर कर रखा है और इसमें उर्फी ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल्ड तस्वीरें क्लिक करवाई हैं। इनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है।
उर्फी जावेद की बोल्ड तस्वीर
इस ड्रेस में उर्फी जावेद ने अपने लोअर बॉडी पार्ट को जालीदार कपड़े से कवर कर रखा है और ऊपर से बैकलेस टॉप पहन रखा है, जो उनकी सेक्सी बॉडी को साफ-साफ दिखा रहा है।
उर्फी जावेद की जालीदार ड्रेस
तस्वीर में उर्फी जावेद ने काफी कातिलाना पोज दे रखा है, जिसमें उन्होंने लाल लिपस्टिक लगाई हुई है और अपनी पूरी बॉडी को ग्रीन जालीदार धागे जैसे कपड़े से छुपा रखा है। उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.