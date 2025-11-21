UPSSSC PET 2025, ग्रुप ‘सी’ भर्ती की पहली सीढ़ी! नौकरियों का खुला महाद्वार

UPSSC PET 2025: 6 और 7 सितंबर को UPSSC PET 2025 की परीक्षा का आयजन किया गया था. यह उत्तर प्रदेश में ग्रुप ‘सी’ की भर्तियों के लिए एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा यानी (Compulsory Qualification Test) है. उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाकर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करके चेक करना होगा. PET पास करने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षाओं (जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट) में शामिल हो पाएंगे, जिसके लिए UPSSSC PET स्कोर के आधार पर कट-ऑफ निर्धारित करेगा.