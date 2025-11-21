UPSSSC PET 2025, ग्रुप ‘सी’ भर्ती की पहली सीढ़ी! नौकरियों का खुला महाद्वार
UPSSC PET 2025: 6 और 7 सितंबर को UPSSC PET 2025 की परीक्षा का आयजन किया गया था. यह उत्तर प्रदेश में ग्रुप ‘सी’ की भर्तियों के लिए एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा यानी (Compulsory Qualification Test) है. उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाकर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करके चेक करना होगा. PET पास करने वाले उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षाओं (जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट) में शामिल हो पाएंगे, जिसके लिए UPSSSC PET स्कोर के आधार पर कट-ऑफ निर्धारित करेगा.
ग्रुप 'सी' की अनिवार्य अर्हता
UPSSSC PET परीक्षा उत्तर प्रदेश में ग्रुप 'सी' के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य पहली सीढ़ी है.
क्या थी परीक्षा की तारीखें?
6 और 7 सितंबर को UPSSC PET 2025 की परीक्षा का आयजन किया गया था.
स्कोरकार्ड की कितने साल तक होती है वैलिडिटी?
PET स्कोरकार्ड जारी होने की तारीख से तीन साल तक मान्य होता है.
रिजल्ट चेक करने का पहला स्टेप
रिजल्ट के लिए सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट (upsssc.gov.in) पर जाना होगा.
होमपेज पर लिंक पर करें क्लिक
उम्मीदवारों को होमपेज पर UPSSSC PET 2025 रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा.
लॉगिन डिटेल्स डालना है जरूरी
रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और लिंग दर्ज करना आवश्यक है.
कैप्चा कोड और लॉगिन पर करें क्लिक
सभी जानकारी भरने के बाद, स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें.
स्कोरकार्ड का कैसा होगा प्रदर्शन?
लॉगिन करने के बाद, आपका UPSSSC PET रिजल्ट/स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.
भविष्य के लिए सुरक्षित
उम्मीदवारों को सलाह है कि वे स्कोरकार्ड को अच्छे से चेक करें और प्रिंटआउट या PDF कॉपी सुरक्षित रख लें.
मुख्य परीक्षा की तैयारी
अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षाओं (जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट) की तैयारी तुरंत शुरू कर दें, क्योंकि कट-ऑफ PET स्कोर के आधार पर तय होगी.