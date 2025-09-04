UPSC Prelims 2026: विज्ञान और तकनीक इन ज़रूरी सावलों की मदद से करे अपना क्विक और टेस्ट करे अपनी इंटेलिजेंस

बॉम्बे ब्लड ग्रुप

बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ‘hh’ या ‘Oh’ कहते हैं। इसमें H एंटीजन नहीं होता। इसलिए लोग ABO सिस्टम के A या B एंटीजन नहीं बना सकते। इस ब्लड ग्रुप वाले मरीज केवल इसी ग्रुप के लोगों से ही खून ले सकते हैं। अन्य ब्लड ग्रुप से खून देने पर गंभीर समस्या हो सकती है। यह ब्लड ग्रुप बहुत ही rare है।