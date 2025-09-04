UPSC Prelims 2026: विज्ञान और तकनीक इन ज़रूरी सावलों की मदद से करे अपना क्विक और टेस्ट करे अपनी इंटेलिजेंस
UPSC Prelims 2026: यह क्विज UPSC प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। इसमें विज्ञान और तकनीक के आसान और महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसे चंद्र ग्रहण, भूकंप, दुर्लभ ब्लड ग्रुप, इंटरनेट सैटेलाइट और नए ग्रह। यह क्विज छात्रों को पढ़ाई दोबारा याद करने और अपने ज्ञान को टेस्ट करने में मदद करता है।
चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। यह केवल पूर्णिमा के दिन होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती सूर्य की रोशनी में नीला रंग फैल जाता है और लाल-नारंगी रंग चंद्रमा तक पहुँचता है।
भूकंप
भूकंप तब आता है जब पृथ्वी की प्लेटें हिलती हैं। गहरे भूकंप की लहरें दूर तक जाती हैं लेकिन सतह पर कमजोर होती हैं। सतही भूकंप खतरनाक होते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा सीधे सतह पर आती है। इसलिए सतही भूकंप ज्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और गहरे भूकंप कम नुकसान करते हैं।
बॉम्बे ब्लड ग्रुप
बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ‘hh’ या ‘Oh’ कहते हैं। इसमें H एंटीजन नहीं होता। इसलिए लोग ABO सिस्टम के A या B एंटीजन नहीं बना सकते। इस ब्लड ग्रुप वाले मरीज केवल इसी ग्रुप के लोगों से ही खून ले सकते हैं। अन्य ब्लड ग्रुप से खून देने पर गंभीर समस्या हो सकती है। यह ब्लड ग्रुप बहुत ही rare है।
प्रोजेक्ट कूपर
प्रोजेक्ट कूपर अमेजन का प्रोजेक्ट है, न कि नासा या ESA का। इसका मकसद दुनिया भर में इंटरनेट पहुँचाना है। इसके लिए 3,000 से ज्यादा लो-अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे। यह दूर-दराज और इंटरनेट नहीं होने वाले इलाकों में तेज और सस्ता इंटरनेट देगा। यह कोई अंतरिक्ष खोज मिशन नहीं है।
WISPIT 2b
WISPIT 2b एक नया ग्रह है, जिसकी उम्र सिर्फ 5 मिलियन साल है। यह एक गैस जायंट है और अपने सितारे के चारों ओर बन रहा है। यह सूर्य जैसे युवा सितारों के चारों ओर पाया गया दूसरा नया ग्रह है। इसके अध्ययन से ग्रह और उनके चारों ओर गैस और धूल की समझ बढ़ती है।
ग्रह और खगोलीय घटनाएँ
सितंबर में खगोल विज्ञान में कई दिलचस्प घटनाएँ होंगी। 7-8 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। खगोलविद नए ग्रहों और उनके बनने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे नए ग्रह और गैस-धूल के डिस्क जैसी घटनाएँ हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती हैं।
