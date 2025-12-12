  • Home>
  • Gallery»
  • UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान!

UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान!

केंद्र सरकार भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) सिस्टम में नए अपडेट ला रही है, जिसमें फिंगरप्रिंट और फेशियल वेरिफिकेशन शामिल है. UPI यूज़र के तौर पर, आपको इन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए…

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 12, 2025 2:36:50 PM IST

Follow us on
Google News
upi payment - Photo Gallery
1/7

PIN की जगह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन

UPI यूज़र्स जल्द ही UPI PIN डालने के बजाय अपने मोबाइल डिवाइस पर फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकग्निशन का इस्तेमाल करके पेमेंट ऑथेंटिकेट कर पाएंगे.

upi payment - Photo Gallery
2/7

PIN-फ़्री ट्रांज़ैक्शन

सरकार के अपडेट का मकसद UPI PIN को मैन्युअल रूप से डालने की ज़रूरत को खत्म करना है, जिससे पेमेंट तेज़ और ज़्यादा आसान हो जाएगा.

upi payment - Photo Gallery
3/7

ट्रांज़ैक्शन लिमिट कैप

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ भी, इस PIN-फ्री तरीके के तहत शुरू में ट्रांज़ैक्शन पर एक लिमिट होगी (जैसे, हर दिन ₹5,000), और फ़ाइनल लिमिट रेगुलेटर तय करेगा.

upi payment - Photo Gallery
4/7

आधार-बेस्ड PIN सेटअप/रीसेट

यूज़र्स डेबिट कार्ड डिटेल्स या OTP वाले मौजूदा तरीके के बजाय, आधार-बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके अपना UPI PIN सेट या रीसेट कर पाएंगे.

upi payment - Photo Gallery
5/7

मज़बूत सिक्योरिटी चेक

बायोमेट्रिक्स से ऑथेंटिकेट किए गए हर UPI पेमेंट को जारी करने वाला बैंक अभी भी सेफ्टी बनाए रखने के लिए सिक्योर क्रिप्टोग्राफ़िक चेक का इस्तेमाल करके वेरिफ़ाई करेगा.

upi payment - Photo Gallery
6/7

नई सहमति की ज़रूरत

डिवाइस बदलने पर, उस डिवाइस पर बायोमेट्रिक पेमेंट चालू करने से पहले UPI ऐप्स और बैंकों को यूज़र की नई सहमति लेनी होगी.

upi payment - Photo Gallery
7/7

बायोमेट्रिक और PIN लिंकेज

अगर यूज़र अपना UPI PIN बदलते या रीसेट करते हैं, तो सिक्योरिटी पक्का करने के लिए बायोमेट्रिक पेमेंट फ़ीचर को दोबारा एनरोल होने तक डिसेबल कर दिया जाएगा.

Tags:
Biometric Payments Indiafingerprint payment authenticationPIN-Free UPI PaymentsUPI Biometric AuthenticationUPI Security Update
UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान! - Photo Gallery
UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान! - Photo Gallery
UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान! - Photo Gallery
UPI Payment: अब यूपीआई पेमेंट होगा आसान, बिना PIN के तुरंत करें भुगतान! - Photo Gallery