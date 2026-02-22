फ्री ट्रायल के चक्कर में खाली हो रहा बैंक अकाउंट? जानिए कैसे तुरंत रोकें ऑटो-डेबिट

UPI Payment: डिजिटल दौर में UPI AutoPay ने बिल, रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन भुगतान को बेहद आसान बना दिया है. एक बार अनुमति देने पर तय तारीख में पैसा खुद कट जाता है. सुविधा के साथ जोखिम भी है अगर मैंडेट भूल जाएं तो महीनों तक अनचाहे पैसे कटते रह सकते हैं.