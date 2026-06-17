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पेट्रोल-डीजल की टेंशन खत्म! 2026 में भारत में दस्तक देंगी ये धांसू Plug-in Hybrid Cars

जल्द ही भारतीय बाजार में कई नई हाइब्रिड SUV आने की उम्मीद है, जिनमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बेहतरीन एफिशिएंसी और शानदार परफॉर्मेंस का मेल देखने को मिलेगा. ये आने वाले मॉडल अलग-अलग जरूरतों को पूरा करेंगे, जिनमें परिवार के लिए सही गाड़ियों से लेकर प्रीमियम और एडवेंचर के लिए तैयार SUV शामिल होंगी. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बढ़ते जोर को देखते हुए, इनमें इलेक्ट्रिक ड्राइविंग क्षमता और लंबी दूरी तक चलने की क्षमता (लॉन्ग-रेंज परफॉर्मेंस) का कॉम्बिनेशन होने की संभावना है, जिससे ये आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली गाड़ियों में से एक बन जाएंगी.


By: Anshika thakur | Published: June 17, 2026 3:35:31 PM IST

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Upcoming Plug-in Hybrid Cars India - Photo Gallery
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Upcoming Hybrid SUVs

भारतीय बाज़ार में तीन बड़ी प्लग-इन हाइब्रिड SUV आने वाली हैं: Jetour T2, MG Starlight 560 और BYD Leopard 8.

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Jetour T2 Debut

Jetour T2, JSW Motors और Chery की पार्टनरशिप में बनने वाली पहली SUV होगी और इसमें प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन होने की उम्मीद है.

Jetour T2 - Photo Gallery
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139 km EV Range

Jetour T2 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 26.7 kWh का बैटरी पैक होने की उम्मीद है, जो प्योर EV मोड में 139 km तक की रेंज देगा.

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Festive Season Launch

MG Starlight 560 के फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च होने की संभावना है और यह मिड-साइज SUV सेगमेंट को टारगेट करेगी.

MG Starlight 560 - Photo Gallery
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197 hp Hybrid Power

MG की प्लग-इन हाइब्रिड SUV में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है जो लगभग 197 hp की पावर और 230 Nm का टॉर्क देगा.

MG Starlight 560 - Photo Gallery
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1,000 km Range

Starlight 560 प्योर इलेक्ट्रिक मोड में लगभग 100–125 km की ड्राइविंग रेंज दे सकती है, जबकि इसकी कंबाइंड रेंज 1,000 km से ज्यादा हो सकती है.

BYD Leopard 8 - Photo Gallery
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Premium Off-Roader

BYD Leopard 8 को एक प्रीमियम ऑफ-रोड SUV के तौर पर पेश किया जाएगा और इसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है.

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748 hp Beast

BYD Leopard 8 के जबरदस्त 748 hp की पावर देने और सिर्फ़ 4.8 सेकंड में 0–100 kmph की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है, जिससे यह तीनों में सबसे पावरफ़ुल SUV बन जाएगी.

Tags:
MG Starlight 560PHEV Cars India 2026Upcoming Plug-in Hybrid Cars India
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