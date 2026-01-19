Upcoming OTT releases This Week: घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, जानिए इस हफ्ते Netflix, Prime Video पर क्या होगा नया?

Cheekatilo

प्लैटफॉर्म: Amazon Prime Video

रिलीज डेट: 23 जनवरी

क्या है खास: ये तेलुगु थ्रिलर सीरीज है. Sobhita Dhulipala एक क्रिमिनोलॉजी ग्रैजुएट और पॉडकास्टर की भूमिका में हैं, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती हैं. डराने वाली जगहों की बजाय सस्पेंस और जांच पर ध्यान है.