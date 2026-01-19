Upcoming OTT releases This Week: घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, जानिए इस हफ्ते Netflix, Prime Video पर क्या होगा नया?
Upcoming OTT releases This Week: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के लिए मजेदार और रोमांचक सामग्री है. Game of Thrones का प्रीक्वल, रोमांटिक ड्रामा, थ्रिलर, स्पोर्ट्स सीरीज और टैलेंट शो. हर तरह की कहानी अब थिएटर से सीधे आपके घर पर.
A Knight of the Seven Kingdoms
प्लैटफॉर्म: JioHotstar
रिलीज डेट: 19 जनवरी
क्या है खास: ये Game of Thrones का प्रीक्वल है. कहानी Ser Duncan the Tall और उसके शिष्य Aegon Targaryen के इर्द-गिर्द घूमती है. बड़े सीन्स की बजाय यह किरदारों और उनकी कहानी पर फोकस करता है.
Gustaakh Ishq
प्लैटफॉर्म: JioHotstar
रिलीज डेट: 23 जनवरी
क्या है खास: ये एक रोमांटिक ड्रामा है. एक आदमी अपनी बेटी के गुरु से कविता सीखता है, लेकिन बेटी से प्यार में फंस जाता है. फिल्म में कला, प्यार और वफादारी के बीच का संघर्ष दिखाया गया है.
Cheekatilo
प्लैटफॉर्म: Amazon Prime Video
रिलीज डेट: 23 जनवरी
क्या है खास: ये तेलुगु थ्रिलर सीरीज है. Sobhita Dhulipala एक क्रिमिनोलॉजी ग्रैजुएट और पॉडकास्टर की भूमिका में हैं, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती हैं. डराने वाली जगहों की बजाय सस्पेंस और जांच पर ध्यान है.
Space Gen: Chandrayaan
प्लैटफॉर्म: JioHotstar
रिलीज डेट: 23 जनवरी
क्या है खास: ये भारतीय स्पेस मिशन की कहानी पर आधारित है. Chandrayaan-2 की असफलताओं के बाद इंजीनियरों का संघर्ष और सुधार की कोशिश दिखाई गई है.
Steal
प्लैटफॉर्म: Amazon Prime Video
रिलीज डेट: 21 जनवरी
क्या है खास: ये एक इंग्लिश-भाषा की सीरीज है. एक ऑफिस वर्कर को मजबूरन हाई-स्टेक्स हाइज में घसीटा जाता है. Sophie Turner लीड रोल में हैं.
Finding Her Edge
प्लैटफॉर्म: Netflix
रिलीज डेट: 22 जनवरी
क्या है खास: ये स्पोर्ट्स ड्रामा है. प्रतियोगी फिगर स्केटिंग की दुनिया में युवा लड़की की महत्वाकांक्षा, परिवार की उम्मीदें और सफलता के लिए संघर्ष दिखाया गया है.
Star Search
प्लैटफॉर्म: Netflix
रिलीज डेट: 20 जनवरी
क्या है खास: ये क्लासिक अमेरिकी टैलेंट शो का रिटर्न है. Anthony Anderson होस्ट हैं और Jelly Roll, Sarah Michelle Gellar, Chrissy Teigen जज हैं.
Tere Ishq Mein
रिलीज की तारीख: 23 जनवरी
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
तेरे इश्क में आनंद एल राय द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी पटकथा हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है. रांझणा (2013) की आध्यात्मिक अगली कड़ी, फिल्म में धनुष और कृति सनोन हैं.