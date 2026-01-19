  • Home>
  Upcoming OTT releases This Week: घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, जानिए इस हफ्ते Netflix, Prime Video पर क्या होगा नया?

Upcoming OTT releases This Week: घर बैठे मिलेगा एंटरटेनमेंट का ओवरडोज, जानिए इस हफ्ते Netflix, Prime Video पर क्या होगा नया?

Upcoming OTT releases This Week: इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के लिए मजेदार और रोमांचक सामग्री है. Game of Thrones का प्रीक्वल, रोमांटिक ड्रामा, थ्रिलर, स्पोर्ट्स सीरीज और टैलेंट शो. हर तरह की कहानी अब थिएटर से सीधे आपके घर पर.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 19, 2026 5:54:39 PM IST

ott release 1 - Photo Gallery
1/8

A Knight of the Seven Kingdoms

प्लैटफॉर्म: JioHotstar
रिलीज डेट: 19 जनवरी
क्या है खास: ये Game of Thrones का प्रीक्वल है. कहानी Ser Duncan the Tall और उसके शिष्य Aegon Targaryen के इर्द-गिर्द घूमती है. बड़े सीन्स की बजाय यह किरदारों और उनकी कहानी पर फोकस करता है.

ott release 2 - Photo Gallery
2/8

Gustaakh Ishq

प्लैटफॉर्म: JioHotstar
रिलीज डेट: 23 जनवरी
क्या है खास: ये एक रोमांटिक ड्रामा है. एक आदमी अपनी बेटी के गुरु से कविता सीखता है, लेकिन बेटी से प्यार में फंस जाता है. फिल्म में कला, प्यार और वफादारी के बीच का संघर्ष दिखाया गया है.

ott release 3 - Photo Gallery
3/8

Cheekatilo

प्लैटफॉर्म: Amazon Prime Video
रिलीज डेट: 23 जनवरी
क्या है खास: ये तेलुगु थ्रिलर सीरीज है. Sobhita Dhulipala एक क्रिमिनोलॉजी ग्रैजुएट और पॉडकास्टर की भूमिका में हैं, जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करती हैं. डराने वाली जगहों की बजाय सस्पेंस और जांच पर ध्यान है.

ott release 4 - Photo Gallery
4/8

Space Gen: Chandrayaan

प्लैटफॉर्म: JioHotstar
रिलीज डेट: 23 जनवरी
क्या है खास: ये भारतीय स्पेस मिशन की कहानी पर आधारित है. Chandrayaan-2 की असफलताओं के बाद इंजीनियरों का संघर्ष और सुधार की कोशिश दिखाई गई है.

ott release 5 - Photo Gallery
5/8

Steal

प्लैटफॉर्म: Amazon Prime Video
रिलीज डेट: 21 जनवरी
क्या है खास: ये एक इंग्लिश-भाषा की सीरीज है. एक ऑफिस वर्कर को मजबूरन हाई-स्टेक्स हाइज में घसीटा जाता है. Sophie Turner लीड रोल में हैं.

ott release 6 - Photo Gallery
6/8

Finding Her Edge

प्लैटफॉर्म: Netflix
रिलीज डेट: 22 जनवरी
क्या है खास: ये स्पोर्ट्स ड्रामा है. प्रतियोगी फिगर स्केटिंग की दुनिया में युवा लड़की की महत्वाकांक्षा, परिवार की उम्मीदें और सफलता के लिए संघर्ष दिखाया गया है.

ott release 7 - Photo Gallery
7/8

Star Search

प्लैटफॉर्म: Netflix
रिलीज डेट: 20 जनवरी
क्या है खास: ये क्लासिक अमेरिकी टैलेंट शो का रिटर्न है. Anthony Anderson होस्ट हैं और Jelly Roll, Sarah Michelle Gellar, Chrissy Teigen जज हैं.

ott release 8 - Photo Gallery
8/8

Tere Ishq Mein

रिलीज की तारीख: 23 जनवरी
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

तेरे इश्क में आनंद एल राय द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी पटकथा हिमांशु शर्मा और नीरज यादव ने लिखी है. रांझणा (2013) की आध्यात्मिक अगली कड़ी, फिल्म में धनुष और कृति सनोन हैं.

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

Top Categories

Group Websites

