  • जनवरी 2026 बनेगा कार लवर्स का महीना, कई नई कारों की एंट्री तय

जनवरी 2026 बनेगा कार लवर्स का महीना, कई नई कारों की एंट्री तय

ऑटोमोबाइल कंपनियाँ जनवरी 2026 के लिए कार लॉन्च की प्लानिंग में बिज़ी हैं. इसमें घरेलू ब्रांड महिंद्रा और टाटा मोटर्स सबसे आगे हैं, जिसमें टाटा मोटर्स चार मॉडल (एक EV सहित) लॉन्च करने की योजना बना रही है.


By: Anshika thakur | Published: January 2, 2026 4:04:22 PM IST

Kia Seltos - Photo Gallery
1/7

New Kia Seltos Launch

दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टोस जनवरी 2026 लगभग 2 जनवरी में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने वाली है, जिसमें रीडिजाइन किया गया एक्सटीरियर, अपडेटेड इंटीरियर, अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले और लाई-फ्लैट ड्राइवर सीट जैसी नई सुविधाएँ होंगी और यह किआ के नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है. कीमत ₹11 लाख से ₹20 लाख के बीच होने की उम्मीद है.

Mahindra XUV 7XO - Photo Gallery
2/7

Mahindra XUV 7XO Debut

पहले XUV700 के नाम से जानी जाने वाली, महिंद्रा XUV 7XO के 5 जनवरी के आसपास अपडेटेड स्टाइलिंग और फीचर्स के साथ लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल जैसे इंजन विकल्प और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, पावर्ड “बॉस मोड” फ्रंट पैसेंजर सीट और प्रीमियम ऑडियो जैसे अनोखे उपकरण शामिल हैं.

Tata Harrier - Photo Gallery
3/7

Tata Harrier and Safari Petrol Versions

टाटा मोटर्स जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में हैरियर और सफारी दोनों के पेट्रोल वर्जन लॉन्च करेगी जो नए 1.5-लीटर ‘हाइपरियन’ टर्बो-पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होंगे. अपेक्षित कीमत ₹13 लाख से ₹25.50 लाख के बीच है, और इनमें बड़ी टचस्क्रीन और JBL ऑडियो जैसे आधुनिक टेक फीचर्स होंगे.

Tata Punch Facelift Nears Production - Photo Gallery
4/7

Tata Punch Facelift

अपडेटेड टाटा पंच फेसलिफ्ट के जनवरी के मध्य में आने की उम्मीद है, जिसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, नई एक्सटीरियर स्टाइलिंग और बेहतर सुविधा/टेक फीचर्स होंगे, जिसकी अनुमानित कीमत ₹6 लाख से ₹9.50 लाख के बीच है.

Nissan Graviti MPV - Photo Gallery
5/7

Nissan Gravite Reveal

निसान जनवरी के मध्य में ग्रेविट का खुलासा करेगी, जो CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर बनी एक नई MPV है, जिसका इस्तेमाल रेनॉल्ट ट्राइबर भी करती है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन होने और इसकी कीमत लगभग ₹6 लाख से ₹9 लाख के बीच होने की उम्मीद है.

Renault Duster - Photo Gallery
6/7

New Renault Duster Revival

आइकॉनिक रेनॉल्ट डस्टर 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को अपने अगली पीढ़ी के रूप में वापसी करने वाली है। उच्च वेरिएंट 156 hp 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित हो सकते हैं, और SUV की कीमत लगभग ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच होने की उम्मीद है.

Maruti Suzuki e-Vitara EV Launch - Photo Gallery
7/7

Maruti Suzuki e-Vitara EV Launch

मारुति सुजुकी की भारत के लिए पहली EV ई-विटारा, जनवरी 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है. इसमें डुअल बैटरी/मोटर ऑप्शन सेटअप होगा लगभग 49 kWh के साथ 144 hp और 61 kWh के साथ 174 hp और इसकी कीमत ₹18 लाख से ₹25 लाख के बीच होने का अनुमान है (अगर कोई देरी नहीं होती है).

जनवरी 2026 बनेगा कार लवर्स का महीना, कई नई कारों की एंट्री तय - Photo Gallery

