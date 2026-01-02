जनवरी 2026 बनेगा कार लवर्स का महीना, कई नई कारों की एंट्री तय

Maruti Suzuki e-Vitara EV Launch

मारुति सुजुकी की भारत के लिए पहली EV ई-विटारा, जनवरी 2026 के आखिर तक लॉन्च होने की उम्मीद है. इसमें डुअल बैटरी/मोटर ऑप्शन सेटअप होगा लगभग 49 kWh के साथ 144 hp और 61 kWh के साथ 174 hp और इसकी कीमत ₹18 लाख से ₹25 लाख के बीच होने का अनुमान है (अगर कोई देरी नहीं होती है).