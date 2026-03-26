Ott Release On Friday: इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एंटरटेंमेंट का डबल डोज, 1-2 नहीं रिलीज हो रही हैं 6 फिल्में

Upcoming Movies and Series On Friday: कल यानी 27 मार्च का दिन मनोरंजन जदत के लिए बेहद खास होने वाला है. कल ओटीटी पर तमाम जॉनर्स की फिल्में और सीरीज रिलिज होने वाली हैं. अगर इस वीकेंड आपका कोई प्लान नहीं है तो हम आपके लिए कई शानदार फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप अपना दिन बना सकते हैं और फैमिली के साथ एंजाय कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि वो कौन सी फिल्में हैं-