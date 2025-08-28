ये कुछ खास Horror Movies,जो आपकी रातों की उड़ा देंगी नींद

क्लाउन इन ए कॉर्नफील्ड

यह एक हॉरर फिल्म है जिसमे एक क्लाउन है, इसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है , इसमें जितना आपको डर देखने को मिलेगा उतना ही सस्पेंस भी , यह मूवी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकीन अगर आपको हॉरर पसंद है तो ये आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन फिलहाल ये मूवीअभी तक रिलीज नहीं हुई है।