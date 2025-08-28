  • Home>
  ये कुछ खास Horror Movies,जो आपकी रातों की उड़ा देंगी नींद

ये कुछ खास Horror Movies,जो आपकी रातों की उड़ा देंगी नींद

हॉरर फिल्म देखना किसको नहीं पसंद लेकिन अगर वो हॉलिवुड की हो तो उसका मजा और भी दुगना हो जाता है जिसमें हॉरर के साथ सस्पेंस , थ्रिल और ढेर सारे डर का तड़का मिला होता है, तो चलिए जानते है कुछ एसे कुछ मूवीज के बारे में जो आपको अंदर तक हिला के रख देगा

By: Komal Kumari Last Updated: August 28, 2025 16:13:30 IST
Five Night at Freddy's 2 - Photo Gallery
फाइव नाइट एट फ्रेडीज 2

फाइव नाइट एट फ्रेडीज 2 जल्द ही सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसकी कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं आई है और साथ ही हम आपको ये भी बता दे की यह फिल्म एक गेम के ऊपर बेस्ड है और उसकी क्रेजीनेस लोगों में बहुत ज्यादा है इसलिए इस फिल्म को भी बनाया गया है।

फाइनल डेस्टिनेशन (ब्लडलाइन)

फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन एक हॉरर सीरीज है, जो डेथ के ऊपर बेस्ड है,ये मूवी भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इस मूवी में आपको दर के साथ बहुत सारा सस्पेंस भी देखने को मिलेगा।

Clown in a Cornfield - Photo Gallery
क्लाउन इन ए कॉर्नफील्ड

यह एक हॉरर फिल्म है जिसमे एक क्लाउन है, इसी के ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है , इसमें जितना आपको डर देखने को मिलेगा उतना ही सस्पेंस भी , यह मूवी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकीन अगर आपको हॉरर पसंद है तो ये आपको जरूर पसंद आएगी लेकिन फिलहाल ये मूवीअभी तक रिलीज नहीं हुई है।

Until Dawn is a horror video game based movie - Photo Gallery
अनटिल डॉन एक हॉरर वीडियो गेम पर बेस्ड मूवी

अनटिल डॉन भी एक हॉरर वीडियो गेम पर बेस्ड मूवी है,जिसे सुपरमैसिव गेम की कंपनी ने बनाया था। यह मूवी आठ दोस्तों की कहानी बताई जाती है और ये सबसे पहले गेम प्ले स्टेशन के लिए रिलीज किया गया था।

द कॉन्ज्यूरिंग (लास्ट राइट्स)

द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स एक काफी हॉरर मूवी है, यह मूवी इंडिया के सिनेमा हॉल में 5 सितंबर 2025 में रिलीज होने वाली,ये इस मूवी का लास्ट सीजन है इसलिए ये शायद और भी ज्यादा डरावनी हो जाएगी।

दा स्ट्रैन्जरश चैप्टर 2 साइकलाजिकल टेंशन पर बेस्ड मूवी

यह एक साइकलाजिकल टेंशन पर बेस्ड मूवी है और यह एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस मूवी में मनसन फेमली का मर्डर हो जाता है,ये मूवी जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

disclaimer - Photo Gallery
disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

