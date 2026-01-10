2026 में ग्लोबल स्टेज पर धमाल! दुनिया भर में होने वाले बड़े सेलिब्रिटी टूर और कॉन्सर्ट्स

ब्रूनो मार्स: द रोमांटिक टूर (Bruno Mars: The Romantic Tour)

आइकॉनिक पॉप-फंक सुपरस्टार ब्रूनो मार्स ने 'द रोमांटिक टूर' लॉन्च किया है. जो सालों बाद उनका पहला दुनिया भर का स्टेडियम टूर है. जो 2026 में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में होगा, जिसमें खास गेस्ट परफॉर्मर और बड़े एरेना शामिल होंगे.