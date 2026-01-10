2026 में ग्लोबल स्टेज पर धमाल! दुनिया भर में होने वाले बड़े सेलिब्रिटी टूर और कॉन्सर्ट्स
Upcoming Celebrity Tours & Concerts Around the World: 2026 के सबसे रोमांचक सेलिब्रिटी टूर और कॉन्सर्ट देखें! ब्रूनो मार्स के ग्लोबल स्टेडियम टूर से लेकर एड शीरन और ओलिविया डीन तक दुनिया भर के लाइव म्यूज़िक इवेंट यहां देखें.
ब्रूनो मार्स: द रोमांटिक टूर (Bruno Mars: The Romantic Tour)
आइकॉनिक पॉप-फंक सुपरस्टार ब्रूनो मार्स ने 'द रोमांटिक टूर' लॉन्च किया है. जो सालों बाद उनका पहला दुनिया भर का स्टेडियम टूर है. जो 2026 में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में होगा, जिसमें खास गेस्ट परफॉर्मर और बड़े एरेना शामिल होंगे.
एड शीरन: लूप टूर (Ed Sheeran: Loop Tour)
एड शीरन का लूप टूर 2026 में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में उनके नए एल्बम 'प्ले' के सपोर्ट में जारी रहेगा. जिसमें दिल को छू लेने वाले बैलेड और ग्लोबल पॉप हिट्स का मिश्रण होगा.
ओलिविया डीन: द आर्ट ऑफ लविंग लाइव (Olivia Dean: The Art of Loving Live)
उभरती हुई नियो-सोल स्टार ओलिविया डीन 'द आर्ट ऑफ लविंग लाइव' को दुनिया भर के एरेना में ला रही है. अपने मशहूर एल्बम को सोलफुल परफॉर्मेंस और मजबूत इंटरनेशनल ऑडियंस जुड़ाव के साथ प्रमोट कर रही हैं.
फ्लोरेंस + द मशीन: एवरीबडी स्क्रीम टूर (Florence + The Machine: Everybody Scream Tour)
इंग्लिश इंडी रॉक पसंदीदा फ्लोरेंस + द मशीन अपने 'एवरीबडी स्क्रीम टूर' के साथ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, जिसमें डायनामिक स्टेज विज़ुअल्स और फैन-पसंदीदा एंथम दिखाए जाएंगे.
ऐताना: क्वार्टो अज़ुल वर्ल्ड टूर (Aitana: Quarto Azul World Tour)
स्पेनिश पॉप सेंसेशन ऐताना अपने 'क्वार्टो अज़ुल वर्ल्ड टूर' पर निकल रही हैं, जो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बड़े शहरों में वाइब्रेंट परफॉर्मेंस और नए मटेरियल के साथ जाएंगी.
मरीना: द प्रिंसेस ऑफ पावर टूर (Marina: The Princess of Power Tour)
वेल्श पॉप कलाकार मरीना अपने 'द प्रिंसेस ऑफ पावर टूर' के साथ दुनिया भर में अपना दौरा बढ़ा रही है. जो 2026 की शुरुआत तक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और साउथ अमेरिका में डायनामिक परफॉर्मेंस के साथ दर्शकों को लुभाएंगी.
के-पॉप और एशियन एक्ट्स टूर पर (K-pop and Asian acts on tour)
ब्लैकपिंक जैसे बड़े एशियन एक्ट्स अपना 'डेडलाइन वर्ल्ड टूर' खत्म कर रहे है, जबकि TREASURE और TXT जैसे ग्रुप जापान और उसके बाहर शानदार परफॉर्मेंस दे रहे है, जो एक बढ़ते हुए ग्लोबल लाइव सर्किट का हिस्सा है.
दिग्गज रॉक और बड़े वन-ऑफ कॉन्सर्ट (Legendary rock and large one-off concerts)
माई केमिकल रोमांस जैसे क्लासिक इनोवेटर और ग्लोबल दिग्गज इंटरनेशनल शो में दिखाई देंगे. जबकि खास इवेंट्स में क्रिस्टीना एगुइलेरा और वू-टैंग क्लैन UAE में शामिल होंगे, जो 2026 के कॉन्सर्ट कैलेंडर में विविधता लाएंगे.