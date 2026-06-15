यूपी में कहां होगी बारिश और किन जिलों में रहेगा मौसम साफ? गर्मी को लेकर IMD ने दी बड़ी जानकारी

यूपी के किस जिले में आएगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ?

पश्चिमी यूपी में, 16 जून को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर और सहारनपुर में आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है; कल नमी का स्तर कम रहेगा, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. मध्य यूपी में, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, और कुछ इलाकों में आंधी-तूफ़ान या कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. पूर्वी यूपी की बात करें तो, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ और आज़मगढ़ में मौसम ज़्यादातर साफ़ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं और स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफ़ान आ सकता है.