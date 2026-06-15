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यूपी में कहां होगी बारिश और किन जिलों में रहेगा मौसम साफ? गर्मी को लेकर IMD ने दी बड़ी जानकारी

UP Kal Ka Mausam, 16 June 2026 : उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. राज्य में मौसम मिला-जुला रहेगा जहां तराई और बिहार से सटे पूर्वी ज़िलों में बारिश, आंधी-तूफ़ान और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में तापमान बढ़ने की उम्मीद है.


By: Shristi S | Published: June 15, 2026 4:23:34 PM IST

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IMD ने यूपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में क्या बताया? - Photo Gallery
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IMD ने यूपी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में क्या बताया?

मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के गुज़रने के बावजूद, हवा में बची हुई नमी के कारण कुछ ज़िलों में मौसम अभी भी सक्रिय है. सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी, ग़ाज़ीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर के साथ-साथ इनके आस-पास के इलाकों में 50 से 70 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. इन ज़िलों में आंधी-तूफ़ान के साथ हल्की बारिश का भी अनुमान है.

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यूपी में कैसा रहेगा कल यानी 16 जून का मौसम?

उत्तर प्रदेश के बाकी ज़िलों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. नतीजतन, लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि अभी लू (हीटवेव) चलने की संभावना कम है. पिछले तीन दिनों से राज्य में चल रहा आंधी-तूफ़ान और बारिश का दौर अब थम गया है. इसके परिणामस्वरूप, आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की संभावना है, हालांकि कुछ पूर्वी और तराई ज़िलों में हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है.

यूपी में कब आएगा मॉनसून? - Photo Gallery
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यूपी में कब आएगा मॉनसून?

इस बीच, राज्य के लोगों को मॉनसून के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हालिया बारिश और तेज़ हवाएं हरियाणा के पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पाकिस्तान से बांग्लादेश तक फैले कम दबाव वाले सिस्टम के कारण हुई थीं. यह सिस्टम अब कमज़ोर पड़ रहा है, जिससे हवा में नमी कम होगी और धूप तेज़ होगी. उत्तर प्रदेश के निवासियों को मॉनसून के आने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा.

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यूपी में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद कम

मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी राज्य में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं; इसलिए, आने वाले दिनों में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद कम है. मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पास अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. इसके अलावा, हरियाणा के पास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) बना है.

पश्चिमी यूपी में ऑरेंज अलर्ट - Photo Gallery
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पश्चिमी यूपी में ऑरेंज अलर्ट

मौसम प्रणालियों के असर से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में तेज़ हवाओं और आंधी-तूफ़ान के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इसे देखते हुए पश्चिमी यूपी के लिए आज 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके बाद किसी बड़े अलर्ट की उम्मीद नहीं है, हालांकि राज्य भर में कहीं-कहीं बारिश जारी रह सकती है. तापमान की बात करें तो, सक्रिय मौसम प्रणालियों के न होने से आने वाले हफ़्ते में तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है.

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पश्चिमी यूपी में, 16 जून को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर और सहारनपुर में आसमान में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है; कल नमी का स्तर कम रहेगा, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. मध्य यूपी में, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, और कुछ इलाकों में आंधी-तूफ़ान या कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. पूर्वी यूपी की बात करें तो, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ और आज़मगढ़ में मौसम ज़्यादातर साफ़ रहने की संभावना है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं और स्थानीय स्तर पर आंधी-तूफ़ान आ सकता है.

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