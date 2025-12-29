Up School Closed: कड़ाके की ठंड में योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में 12वीं तक स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश

Up School Closed: कड़ाके की ठंड में योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में 12वीं तक स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश
Up School Closed: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर चल रहा है. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसे देखते हुए, ICSE, CBSE और UP बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों को, क्लास 12 तक, 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है.
मौसम की मार झेल रहा UP
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. इस बीच, रविवार को सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा.मेरठ में 13 सालों में सबसे ठंडा दिन रहा, जो नैनीताल से भी ज़्यादा ठंडा था.
कोहरे से विजिबिलिटी जीरो
आगरा, प्रयागराज, कानपुर और सहारनपुर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई. जिसके कारण स्कूलों को बंद करने के लिए कहा गया है.
बंद हुए स्कूल
12वीं तक स्कूल हुए बंद
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे.
नियम का पालन करना अनिवार्य
कोई स्कूल अगर इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियम उल्लंघन के चलते कार्रवाई की जाएगी.
बिहार में भी स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश के अलावा, बिहार में भी क्लास 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है.