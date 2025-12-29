Up School Closed: कड़ाके की ठंड में योगी सरकार का बड़ा फैसला, UP में 12वीं तक स्कूलों को बंद रखने का दिया आदेश

Up School Closed: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का दौर चल रहा है. पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं और घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इसे देखते हुए, ICSE, CBSE और UP बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों को, क्लास 12 तक, 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है.