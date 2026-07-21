छात्राओं के लिए बड़ी सौगात! फ्री स्कूटी के साथ मिलेगा हेलमेट और पेट्रोल, जानें कौन उठा सकेगा फायदा
Rani Lakshmibai Free Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन ले रही लाखों युवा महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलह अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई. इनमें सबसे अहम घोषणाओं में से एक ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ थी. इस योजना के तहत, 2025-26 एकेडमिक सेशन के आखिरी साल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाली टॉप 5% छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मुफ्त में मिलेगी.
What is the Rani Lakshmibai Scooty Scheme?
उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना 2026 शुरू की है. इसका मकसद लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत, योग्य छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मुफ्त दी जाएगी साथ ही सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी.
Who Will Get the Benefit?
योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश भर के सरकारी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाली लगभग 50,000 मेधावी छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
What Will Students Receive?
योग्य छात्राओं को एक मुफ्त पेट्रोल स्कूटी, एक हेलमेट और एक साल के लिए मुफ्त पेट्रोल मिलेगा. इससे आने-जाने का खर्च कम होगा और सुरक्षा बढ़ेगी.
Eligibility Criteria
आवेदक उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में नामांकित होने चाहिए, और राज्य सरकार द्वारा तय की गई योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.
Objective of the Scheme
इस योजना का मकसद लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, उनकी आवाजाही और सुरक्षा को बेहतर बनाना, पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना और कॉलेज आने-जाने को आसान बनाकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना है.
Budget for the Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने और योग्य छात्राओं को स्कूटी बांटने के लिए 2026-27 के राज्य बजट में ₹400 करोड़ आवंटित किए हैं.
Application Process
हालांकि योजना को मंजूरी मिल गई है, लेकिन आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण की तारीखें और विस्तृत दिशानिर्देशों की घोषणा अभी बाकी है. छात्राओं को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए.
Documents Required
आवेदकों को आधार कार्ड, यूपी मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक रिकॉर्ड, कॉलेज में दाखिले का प्रमाण, पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, बैंक खाते का विवरण और पंजीकृत मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे. जरूरी दस्तावेजों की अंतिम सूची की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना में की जाएगी.