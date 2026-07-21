छात्राओं के लिए बड़ी सौगात! फ्री स्कूटी के साथ मिलेगा हेलमेट और पेट्रोल, जानें कौन उठा सकेगा फायदा

Rani Lakshmibai Free Scooty Scheme: उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन ले रही लाखों युवा महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोलह अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई. इनमें सबसे अहम घोषणाओं में से एक ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ थी. इस योजना के तहत, 2025-26 एकेडमिक सेशन के आखिरी साल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाली टॉप 5% छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी मुफ्त में मिलेगी.