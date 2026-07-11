‘देसी इंजीनियरिंग’ का नायाब नमूना है यह 52 इंच का आलीशान मकान, सुख-सुविधाओं को देख ‘आठवां अजूबा’ बोलने लगे लोग!
वो कहते हैं न ‘घर तो आखिर घर होता है’ फिर चाहे चिड़िया का घोंसला हो, अंबानी का आलीशान मेंशन या फिर गरीब की झोंपडी. हर शख्स अपने सिर पर छत खड़ी करने के लिए जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगा देता है और सपनों का घर तैयार करता है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसे आलीशान मकान की वीडियो वायरल हो रही है. बाहर से देखने पर आपको लगेगा कि सेहत के मामले में मोटा और हष्ट-पुष्ट व्यक्ति इसके अंदर न तो घुंस सकता है और न ही इसमें सास ले सकता है लेकिन जैसे ही आप घर की दहलीज से अंदर कदम बढ़ाते हैं तो एक अलग ही दुनिया देखने को मिल जाती है घर के अंदर सोने के लिए बैड भी है, पूजा के लिए मंदिर, खाना बनाने के लिए रसोई घर, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां और घर के अंत में एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट भी बना हुआ है. इस नायाब नमूने को देखने के लिए दूसरे राज्यों से तक लोग आ रहे हैं. इस आलीशआन मकान के मालिक और परिवार के दूसरे सदस्य बेहद गर्मजोशी के साथ लोगों का स्वागत करते हैं और बिल्कुल सेलेब्रिटीज की तरह अपने हाउस का टूर कराते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस पतले से मकान को बनाने में कितना खर्च आया होगा और इस घर में ऐसा क्या है लोग दूर-दूर से इसे देखने आते हैं-
52 इंच के मकान ने बटोरी सुर्खियां
यह 2 मंजिला मकान उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के चिलबिला सिटी में मौजूद है जो मात्र 4 फीट 4 इंच यानी कुल 52 इंच चौड़ाई में बना है. इस मकान की गहराई यानी लंबाई 50 फीट है. मकान के मालिक नंदलाल श्रीवास्तव ऑटो चलाते हैं. मकान का नक्शा भी उन्होंने खुद तैयार किया और दिन-रात खड़े रहकर अपनी कल्पना को साकार होते देखा. ताज्जुब की बात तो यह है कि घर के अंदर 10 पंखे लगे हैं लेकिन एक साथ 2 लोगों का अंदर घुंसना या एक साथ खड़े होना मुमकिन नहीं है. परिवार ने अपनी सुविधा के लिए फ्रिज-कूलर, टीवी, एक बेड तक लिया हुआ है और अपने घर में बेहद हंसी-खुशी से रहते हैं.
घर के अंदर मौजूद हैं सुख-सुविधाएं
जैसे ही आप 52 इंच चौड़े मकान को दूर से देखेंगे तो दिमाग में कई तरह के सवाल आएंगे कि लोग इसमें रहते कैसे होंगे लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले एक गैलरी, दुकान, हॉल जैसा कमरा जिसमें बेड पड़ा हुआ है. पूजा घर, ढ़ाई फीट का किचन जिस में सिंक, अलमारी और बर्तन का स्टैंड तक लगा है. आगे बढ़ते हैं तो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिल जाती है और आगे गहराई में एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट भी बना है.
दूसरी मंजिल पर बसी है अलग दुनिया
घर की बनावट के हिसाब से घर के अंदर दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए 2 फीट चौड़ी सीढ़ियां दी गई है जहां गैलरी जैसे कमरे में बेड रखा है. एक साउंड स्पीकर, एक गोदरेज की अलमारी और एक पलंग पेटी यानी बॉक्स भी रखा हुआ है. बाहर से देखने पर आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि घर के अंदर इतना सामान भी हो सकता है लेकिन घर के अंदर सजावट के लिहाज से कुछ खूबसूरत पेंटिंग भी लगाई गई हैं.
हंसी-खुशी रहते हैं 5 सदस्य
मकान के मालिक नंदलाल श्रीवास्तव अपनी पत्नी, दो बेटे, बहू और दो बेटियों के साथ यहीं रहते हैं. बेटियों की शादी हो चुकी थी लेकिन इस घर से एक बेटे की शादी की है. ताज्जुब की बात यह है कि आखिर इतनी छोटी जमीन पर घर क्यों बनाना पड़ा, क्या मजबूरी रही कि परिवार इतनी छोटी जगह पर रहता है. इस मामले में परिवार के सदस्य बताते हैं कि जब घर का बंटवारा हुआ तो पिता को अधिकार में कम जमीन मिली. हालांकि नंदलाल के नाम एक और 22x25 वर्ग फीट की जमीन है जिस पर घर बनाने के काम चल रहा है.
मुसीबतों के बावजूद खड़ा किया आशियाना
न्यूज 18 की रिपोर्ट में मकान के मालिक नंदलाल श्रीवास्तव बताते हैं कि एक आदमी को रहने के लिए जितनी जगह चाहिए, उनके पास उतनी ही जमीन है. इंसान को मौजूद संसाधनों में ही गुजारा करना चाहिए. उन्होंने बताया कि घर का नक्शा तैयार करने में उनको पूरे 4-5 दिन लगे. लोगों की कड़वी बातें भी सुनीं. घर बनाते समय लोगों ने काफी मजाक भी बनाया. पैसे की बर्बादी बताया. 2 बार कारीगर और मिस्त्री भी मकान का काम छोड़कर भाग गए थे. इस नायाब नमूने को 17 लाख रुपये की लागत में कोरोना महामारी के दौरान बनाया था.