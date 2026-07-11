‘देसी इंजीनियरिंग’ का नायाब नमूना है यह 52 इंच का आलीशान मकान, सुख-सुविधाओं को देख ‘आठवां अजूबा’ बोलने लगे लोग!

वो कहते हैं न ‘घर तो आखिर घर होता है’ फिर चाहे चिड़िया का घोंसला हो, अंबानी का आलीशान मेंशन या फिर गरीब की झोंपडी. हर शख्स अपने सिर पर छत खड़ी करने के लिए जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगा देता है और सपनों का घर तैयार करता है. लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसे आलीशान मकान की वीडियो वायरल हो रही है. बाहर से देखने पर आपको लगेगा कि सेहत के मामले में मोटा और हष्ट-पुष्ट व्यक्ति इसके अंदर न तो घुंस सकता है और न ही इसमें सास ले सकता है लेकिन जैसे ही आप घर की दहलीज से अंदर कदम बढ़ाते हैं तो एक अलग ही दुनिया देखने को मिल जाती है घर के अंदर सोने के लिए बैड भी है, पूजा के लिए मंदिर, खाना बनाने के लिए रसोई घर, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां और घर के अंत में एक इंडियन स्टाइल टॉयलेट भी बना हुआ है. इस नायाब नमूने को देखने के लिए दूसरे राज्यों से तक लोग आ रहे हैं. इस आलीशआन मकान के मालिक और परिवार के दूसरे सदस्य बेहद गर्मजोशी के साथ लोगों का स्वागत करते हैं और बिल्कुल सेलेब्रिटीज की तरह अपने हाउस का टूर कराते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस पतले से मकान को बनाने में कितना खर्च आया होगा और इस घर में ऐसा क्या है लोग दूर-दूर से इसे देखने आते हैं-