UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: आज क्या है सोने का हाल? अभी चेक करें यूपी के लेटेस्ट रेट, देखें लिस्ट

UP Gold Prices 18, 22 and 24 Carat Today: अगर सोना लेने का प्लान है तो एक बार आज के रेट देख लें. घरेलू बाजार में आज कीमती धातुओं के भाव बढ़े हैं. भाव ऊंचे रहने की वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी और डिमांड बढ़ने की वजह से सोने के दाम मजबूत बने हुए हैं. आइए देखते हैं यूपी में सोने के ताजा रेट लखनऊ, मेरठ और अन्य शहरों के.