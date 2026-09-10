UP Chunav 2027: मायावती की ‘माया’ कोई समझ ना पाया! समधी के संन्यास के बाद भतीजे को भी BSP से निकाला

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चौंकाने वाला फैसला लिया है. BSP मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद का पार्टी से बेदखल कर दिया है. यूपी चुनाव से पहले मायावती के इस फैसले से बहुजन समाज पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया था. हैरत की बात यह है कि एक दिन पहले बुधवार (09 सितंबर, 2026) मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले लें तो वह आकाश आनंद को पार्टी में पद और जिम्मेदारी दे देंगी. वहीं,प्रस्ताव स्वीकार करते हुए अशोक सिद्धार्थ ने संन्यास का एलान कर दिया, लेकिन अगले ही दिन (गुरुवार, 10 सितंबर को) मायावती ने आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया.

मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी

बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया- ‘अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला अच्छी बात है, ठीक उसी कहावत की तरह कि देर आए दुरुस्त आए. उन्होंने आगे कहा- ‘लोग कहते हैं कि अगर यह फ़ैसला बहुत पहले लिया गया होता, तो बीएसपी, बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन, साथ ही उनके दामाद आकाश आनंद को लगातार मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता, और न ही मुझे उनके बारे में कई बार कड़े फ़ैसले लेने पड़ते—खासकर तब, जब यूपी में विधानसभा चुनावों के दौरान पांचवीं बार सरकार बनाने की ज़ोरदार तैयारी चल रही थी और पार्टी व आंदोलन के व्यापक हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी था.