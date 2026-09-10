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UP Chunav 2027: मायावती की ‘माया’ कोई समझ ना पाया! समधी के संन्यास के बाद भतीजे को भी BSP से निकाला

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चौंकाने वाला फैसला लिया है. BSP मुखिया मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद का पार्टी से बेदखल कर दिया है. यूपी चुनाव से पहले मायावती के इस फैसले से बहुजन समाज पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया था. हैरत की बात यह है कि एक दिन पहले बुधवार (09 सितंबर, 2026) मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले लें तो वह आकाश आनंद को पार्टी में पद और जिम्मेदारी दे देंगी. वहीं,प्रस्ताव स्वीकार करते हुए अशोक सिद्धार्थ ने संन्यास का एलान कर दिया, लेकिन अगले ही दिन (गुरुवार, 10 सितंबर को) मायावती ने आकाश आनंद को भी पार्टी से निकाल दिया. 

मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी 

बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया- ‘अशोक सिद्धार्थ का राजनीति से रिटायर होने का फ़ैसला अच्छी बात है, ठीक उसी कहावत की तरह कि देर आए दुरुस्त आए. उन्होंने आगे कहा- ‘लोग कहते हैं कि अगर यह फ़ैसला बहुत पहले लिया गया होता, तो बीएसपी, बहुजन समाज और बहुजन आंदोलन, साथ ही उनके दामाद आकाश आनंद को लगातार मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता, और न ही मुझे उनके बारे में कई बार कड़े फ़ैसले लेने पड़ते—खासकर तब, जब यूपी में विधानसभा चुनावों के दौरान पांचवीं बार सरकार बनाने की ज़ोरदार तैयारी चल रही थी और पार्टी व आंदोलन के व्यापक हितों को ध्यान में रखना ज़रूरी था.


By: JP Yadav | Last Updated: September 10, 2026 11:19:23 AM IST

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ससुर के संन्यास से भी नहीं मिली राहत

मायावती ने इससे पूर्व यह कहा था कि अगर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ संन्यास ले लेते हैं तो वो भतीजे को BSP में पद देंगी. अशोक सिद्धार्थ के संन्यास लेने के बावजूद मायावती ने आकाश को भी पार्टी से हटा दिया.

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अंदरूनी कलह से कार्यकर्ता हैरान

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अंदरूनी कलह ने ऐसा बड़ा मोड़ लिया है, जिससे सियासी पारा बेहद हाई हो गया है. वहीं, पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान हैं , क्योंकि यूपी चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल कर दिया है.

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समधी के फैसले को ठहराया सही

बसपा चीफ मायावती ने एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का जो फैसला लिया उसमें बहुत देर कर दी लेकिन अंतत: सही निर्णय लिया है.

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संन्यास देर से लेने पर नाराज मायावती

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का कहना है कि समय पर संन्यास का फैसला न लेना यह दिखाता है कि अशोक सिद्धार्थ की नीयत में खोट है और उनकी अभिलाषाएं कम नहीं हुई हैं बल्कि पूरी तरह बरकरार हैं.

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2019 में बने नेशनल कोऑर्डिनेटर

साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था. फिर आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया था.

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आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश

आकाश आनंद दरअसल, मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं. उनका जन्म 1995 में नोएडा में हुआ.

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लंदन से की है पढ़ाई

आकाश ने नोएडा और गुरुग्राम से स्कूली शिक्षा हासिल की. उन्होंने वर्ष 2013 से 2016 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से एमबीए की पढ़ाई पूरी की.

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